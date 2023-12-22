全球貨幣政策分歧趨於收斂

中評社北京12月22日電／回顧今年的全球央行貨幣政策，無論是發達經濟體與新興經濟體的政策分歧，還是發達經濟體內部的政策分化，都伴隨宏觀環境和央行策略的變化而逐步收斂。



2023年，面臨持續高企的通脹壓力，壓制需求以降低通脹一直是發達經濟體央行政策主基調。不過，在總體緊縮的大框架下，發達經濟體央行貨幣緊縮的力度與節奏有所分化，“鷹派在歐洲，鴿派在美澳”態勢明顯。



根據國際清算銀行統計數據，上半年，歐洲地區的丹麥央行、英國央行、冰島央行、挪威央行、瑞典央行和歐洲央行加息力度從100個基點到275個基點不等，平均加息151個基點；與之形成對比的是，美國、加拿大和澳大利亞分別加息75個、25個和100個基點，加息的力度和頻次都低於歐洲地區。



政策分化一定程度上源於不同地區通脹態勢差異。



一方面，地緣政治衍生影響和衝擊程度不同。顯然，歐洲地區國家在能源困境、通脹困局方面的壓力顯著高於美國。以英國及歐元區為例，在俄烏衝突爆發一年後的2023年3月，通脹仍然分別高達10.1%和7.8%，遠高於同期美國5%的通脹水平。



另一方面，政策分化還源於此前不同政策節奏的延續。相較於歐洲央行和英國央行2022年250個和325個基點的加息幅度，美聯儲、澳大利亞聯儲此前均累計加息425個基點。這一系列差異迫使歐洲地區國家不得不在上半年採取更為鷹派的貨幣政策。



實際上，自今年4月開始，發達經濟體貨幣政策就開始醞釀轉向。雖然各方仍然總體延續緊縮態勢，但是緊縮的步伐明顯放緩。“鴿派更為鴿派、鷹派姿態弱化”走勢頗為明顯。



美聯儲在5月份加息25個基點後，貨幣政策聲明更為中性，並删除了此前長期保留的有關持續加息的指引和暗示。6月份，美聯儲中斷了此前的連續加息操作。



歐洲央行雖然在5月份開展了第七次加息，但是將加息力度從此前的50個基點減弱至25個基點。在利率決議中，歐洲央行點出了加息傳導機制的滯後性和通脹的頑固性，暗示將“尋求兩者之間的平衡”。顯然，放緩加息節奏成為平衡後的選擇，這一抉擇也在6月份的貨幣政策中得以體現。



在2023年上半年發達經濟體持續緊縮的背景下，新興經濟體總體貨幣政策則呈現出不一樣的風景。



由於較發達經濟體更早啟動本輪加息周期，新興經濟體在2023年上半年面臨的通脹壓力更小。為應對經濟前景的不確定性甚至風險，部分新興經濟體開始調整甚至逆轉貨幣政策。在國際清算銀行統計的23家新興市場和發展中國家央行中，巴西、智利、印尼、沙特、秘魯等7個國家在2023年上半年就已經暫停加息或開始降息。



進入下半年，雖然多數發達經濟體的核心通脹仍然處於高位，但是通脹數據和通脹預期的下降使得各方開始著手調整貨幣政策。

