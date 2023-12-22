二手房交易低傭金將成趨勢

中評社北京12月22日電／近日，定位超低傭金的二手房交易平台引發廣泛關注，其傭金僅為0.3%，以一對一顧問服務方式對接買房、賣房兩端需求，主打線下社區服務。相比動輒數十萬元傭金的房產中介，低傭金交易契合市場需求，將獲得更多消費者青睞。



長期以來，二手房交易中介費居高不下，成為購房環節的痛點之一。以北京為例，某頭部房產中介收費標準目前為2%，一套價格千萬元的房子，僅中介傭金費用就高達20萬元。傭金雖由買賣雙方共同承擔，但仍是不小的支出。



有人認為，二手房中介費由市場驅動，有其內在的價格形成機制，低傭金不利於調動中介積極性。實際上，結合當前的市場現狀、供需關係和購房預期看，低傭金交易不僅是形勢使然，更代表著發展潮流。



如今，購房流程日趨簡化，交易成本降低。以前房產中介收取高傭金，一個重要原因是購房流程較為複雜，中介機構的專業價值體現得更充分。從辦理網簽、繳納稅費、申請貸款到正式過戶，環節繁瑣，周期較長，提交的資料眾多，交易過程中還可能出現房價波動，賣房者違約等情況，為了規避風險，購房者需要中介的專業服務。近年來，全國絕大多數城市持續簡化購房流程，有些城市已實現“當天辦理、當天過戶、當天拿房本”，中介服務項目大為減少，可替代性越來越強。



此外，供需關係的變化，也會影響二手房市場交易情況。房源是中介核心競爭力的重要體現，中介獲得了優質房源，就在市場上形成了競爭優勢。之前，部分中介之所以能夠收取較高的中介費，重要原因之一是擁有房源優勢。中介機構利用交易雙方的信息不對稱，制定出較高的傭金價格。如今，房地產市場供求關係發生重大變化。今年以來，一線城市和熱點二線城市二手房掛牌量居高不下。監測數據顯示，11月份14個重點城市二手住宅掛牌量環比上漲2.18%。在房源非常充足的情況下，同等價位的房子可選擇性較多，市場競爭更為充分，購房者擁有更多的議價權，收取高傭金的中介不再受歡迎。



當前，房地產市場需求端疲弱，市場觀望情緒較濃。作為二手房交易中的重要一環，房產中介應深刻洞悉市場變化，不能再寄望於走老路，而應在提高服務質量上發力，通過差異化精細化服務提高市場占有率，從而創造更大的商業價值，為構建房地產發展新模式添磚加瓦。



來源：經濟日報 作者：郭存舉



