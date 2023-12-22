中國可再生能源發電總裝機占比超過50%

12月7日，一輛接送參會嘉賓的新能源自動駕駛車從2023世界新能源汽車大會會場外駛過。（來源：新華社） 中評社北京12月22日電／據新華社報導，國家能源局最新數據顯示，可再生能源已成為我國保障電力供應的新力量，裝機達到14.5億千瓦，占全國發電總裝機超過50%，歷史性超過火電裝機。目前全國發電總裝機約29億千瓦。



這是在21日舉行的2024年全國能源工作會議上公布的。2023年至今，可再生能源發電量3萬億千瓦時，約占全社會用電量的1／3，風電光伏發電量已超過同期城鄉居民生活用電量，占全社會用電量比重突破15%。



國家能源局正加快推進風電、太陽能發電發展。大型風電光伏基地建設進展順利，截至11月底第一批已建成並網4516萬千瓦，第二批、第三批已核准超過5000萬千瓦，正在陸續開工建設。全國風光總裝機突破10億千瓦，在電力新增裝機中的主體地位更加鞏固，戶用光伏規模突破1億千瓦、覆蓋農戶500多萬。



同時，火電是兜底保障性電源。目前，全國統調電廠存煤保持2億噸以上的歷史高位，可用天數26天左右。



會議強調，2024年能源工作要立足我國能源資源禀賦，堅持穩中求進、以進促穩、先立後破，全力抓好能源增產保供；大力提升新能源安全可靠替代水平，加快推進能源綠色低碳轉型；著力推動科技與產業融通銜接；積極推進電力市場化交易等。