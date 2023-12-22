《中國禁止出口限制出口技術目錄》修訂發布

工人在位於海南省洋浦經濟開發區的洋浦國際集裝箱碼頭作業（10月24日攝）。（來源：新華社） 中評社北京12月22日電／據新華社報導，12月21日，商務部會同科技部修訂發布《中國禁止出口限制出口技術目錄》。技術條目由164項壓縮至134項，共删除34項技術條目，新增4項，修改37項。



商務部服貿司負責人介紹，根據《中華人民共和國對外貿易法》和《中華人民共和國技術進出口管理條例》，商務部會同科技部制定、調整並公布禁止和限制出口技術目錄，以規範技術出口管理，維護技術出口秩序，促進對外經濟技術合作，維護國家經濟技術權益。目錄於2008年、2020年兩次調整，此次修訂是適應技術發展形勢變化、根據技術貿易管理工作需要，依法對目錄進行的例行調整。本次目錄修訂充分徵求了相關部門、行業協會、業界學界和社會公眾意見。



一是删除綠色植物生產調節劑製造技術等6項禁止出口的技術條目，以及醫用診斷器械及設備製造技術、目標特徵提取及識別技術等28項限制出口的技術條目。



二是新增1項禁止類技術條目，即用於人的細胞克隆和基因編輯技術。新增農作物雜交優勢利用技術、散料裝卸輸送技術、激光雷達系統等3項限制出口的技術條目，經營主體可依法按照許可程序進行出口申請。



三是對37項技術條目的控制要點和技術參數進行調整，涉及中藥材資源及生產等6項禁止出口的技術條目，以及經濟作物栽培繁育技術、有色金屬冶金技術、大型高速風洞設計建設技術等31項限制出口的技術條目。



這位負責人表示，根據《中華人民共和國技術進出口管理條例》，技術出口是指從中國境內向境外，通過貿易、投資或者經濟技術合作的方式轉移技術的行為。屬於目錄禁止出口的技術，不得出口。屬於限制出口的技術，實行許可證管理；未經許可，不得出口。屬於自由出口的技術，實行合同登記管理。經營主體應對照目錄，按照《中華人民共和國技術進出口管理條例》《禁止出口限制出口技術管理辦法》《技術進出口合同登記管理辦法》等規定，履行有關出口許可、合同登記等手續。