快切ECFA？郭正亮轟謝金河只討論股市

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北12月22日電／民進黨拚2024大選延續執政，不斷喊出台灣經濟20多年來最好，甚至有人喊出ECFA快切快好，財信傳媒董事長謝金河也說就業人口可往科技、電子業轉型。前“立委”郭正亮21日在網路節目指出，台灣整個IC半導體的就業人口衹有82萬人，僅佔台灣總體就業人口7%。傳產工業2019年的就業人數則是408萬人，農業的就業人口更高達8%。賴清德把謝金河當國師，謝金河不討論這些，只討論股市，但其他人的就業呢？



根據《中時新聞網》報導，“我知道民進黨有很多深綠，普遍認為中國大陸經濟快要完蛋了，所以ECFA快切快好？”郭正亮21日在網路節目《亮劍台灣》表示，這種思維，包括賴清德，包括謝金河，這些人都是其中之一。可是你有沒有想過？我們看一下數字，台灣半導體的就業人口，你知道衹有多少人嗎？到了2019年，台灣整個IC半導體的就業人口，衹有82萬人吶！佔台灣總體就業人口的百分之7，衹有7%。



郭正亮指出，比如說農業，農業在台灣的產值很低了，大概衹有3、4%左右，可是農業的就業人口有多少？大概有8%！又比如說傳統產業，傳統產業在台灣的佔比不高沒有錯，問題是科技產業產生的就業量是最少的。我們台灣有多少人在就業？1152萬。半導體相關的就業人口衹有82萬，你把科技零組件全部加進來好不好？有超過200萬人嗎？“你知道傳產造成多少就業嗎？傳產工業2019年的就業人數是408萬人！”



“你謝金河有沒有討論過，傳產一旦碰到大衝擊之後，造成的失業？那請問這些人要去哪邊就業？”郭正亮質疑，“啊你的意思是說：那你們都轉到電子業啊！有可能嗎？你到底在說什麼？喔傳產都不要做了？大家都去電子業，都去服務、科技、貿易，有可能嗎？服務業679萬！現在大概已經700萬人了。如果傳產因為ECFA被終止，造成大量失業，我們社會的總消費量一定會降低嘛！這不是必然的嗎？”

