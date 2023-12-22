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中航集團原黨組成員樊澄接受紀律審查
http://www.CRNTT.com   2023-12-22 09:48:40


樊澄（網絡圖片）
　　中評社北京12月22日電／中央紀委國家監委網站報導，據中央紀委國家監委駐國務院國資委紀檢監察組、遼寧省紀委監委消息：中航集團原黨組成員、中國國際航空股份有限公司原黨委書記、董事、副總裁樊澄涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委駐國務院國資委紀檢監察組和遼寧省大連市監委紀律審查和監察調查。

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