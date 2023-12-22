西藏：推進紀巡審監督貫通融合

空中俯瞰西藏大劇院（12月15日攝，無人機照片）。（來源：新華社） 中評社北京12月22日電／據中央紀委國家監委網站報導，近日，西藏自治區紀委監委協同自治區黨委巡視辦、自治區審計廳研究制定《關於進一步推進紀檢監察監督巡視巡察監督與審計監督貫通協同的實施辦法》，對夯實紀巡審監督貫通協同高效基礎、健全完善日常溝通機制、完善問題線索移送機制等進行規範，為實現優勢互補、促進成果運用提供制度保障。



“紀檢監察監督本質是‘政治體檢’，是對審查違紀違法問題及其背後責任落實情況的全面監督，巡視巡察監督是發現推動解決問題的有效方式，審計監督更側重於對經濟行為以及項目、資金流向等面上的監督。三者在協作配合方面若缺乏頂層設計，會出現計劃重叠、對接不夠、時間錯位，致使三項監督有的交叉重合、有的遺漏留白。”自治區紀委監委法規室相關負責同志介紹。為推動紀巡審監督貫通協同、高效配合，自治區紀委監委有關部門進行專題調研，深入系統瞭解紀檢監察監督、巡視巡察監督和審計監督的優勢長處、短板不足，特別是在協助配合方面存在的漏點堵點難點，為研究制定《實施辦法》提供重要參考。



針對審計機關審計移送責任人不明確、關鍵證據獲取難等可能涉及嚴重違紀違法問題和可能對紀檢監察工作有一定參考價值的事項，《實施辦法》明確由自治區紀委監委機關適時召開會商協調會，及時對發現問題、移交線索、促改促治等方面分析研判，協調解決，統籌推進有關監督工作。



為抓好對巡視巡察機構、審計機關移送問題線索的及時精準處置，《實施辦法》明確由紀檢監察機關案件管理部門統一接收、分辦、建立台賬，並在6個月內向問題線索移送單位通報辦理情況。“我們按照‘錢’要全力追回的要求，加強與公安、司法、財政、稅務等單位協作配合，形成追贓挽損工作合力；按照‘人’要嚴肅處理的要求，堅持嚴的基調，嚴格落實‘三個區分開來’，精準運用‘四種形態’，實事求是作出恰當處理。”自治區紀委監委法規室有關負責同志介紹。

