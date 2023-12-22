賴老家特勤倉皇出走！吳子嘉：蔡英文火大了

特勤人員將賴清德萬里老家的崗哨拆除並搬上卡車離開。（照片：中時新聞網） 中評社台北12月22日電／民進黨2024候選人賴清德位於萬里的老家，除違建爭議外，“國安局”派駐特勤維安人員也遭各界質疑，賴20日在政見發表會上拋出“交付公益信託”做礦工生活紀念館，“國安局”21日也發聲明，依法撤收警衛據點。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉昨日指出，“國安局”撤退是“倉皇出走”，讓將官搬洗衣機、拆崗亭根本不像話。民進黨的高層對這件事情本身有不同的意見，“這應該是蔡英文下的命令，蔡英文一定非常火大，弄成這個樣子，她想要留下Beautiful Ending，結果爛事搞一堆”。



“國安局”21日發聲明表示，考量賴“副總統”已宣布將萬里老家交付公益信託，並優先做為礦工紀念館使用，故即不屬於特種勤務條例規定之安全維護對象的住居所，將依法辦理後續撤收等事宜。



昨天多家媒體在現場直擊，“國安局”駐守萬里人員下午展開撤哨，派出三輛3.5噸卡車搬運各式人員生活用品，包含洗衣機、烘乾機、微波爐及冰箱、影印機等，最後也將門口崗哨拆除並搬上卡車離開。



《中時新聞網》報導，吳子嘉昨日在政論節目《關鍵時刻》表示，“國安局”撤退的樣子，“不像話！這些人是軍官欸、校級尉級軍官，哪有軍官在拆東西，這個不像樣，這個叫倉皇出走！”部隊撤離一定會有作戰計劃、要層層核示，但是今天傳出“國安局”接到的指示是“馬上走，越快越好”，能夠講這句話的一定是“國安局”的任務指揮官，這一定是“國安局長”直接交代，電話通知就馬上去做，“這就不是一個正常的撤退行為，也不符合（賴清德民調）停損的新聞，內部有非常大的爭議！”“國安局”在這件事進退失據，跟指揮權混亂也有關係。