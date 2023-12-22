中評社北京12月22日電／網評：老字號不能“躺平”吃老本



來源：南方日報 作者：陸夷



12月21日，商務部網站公布新一批中華老字號擬認定名單，共有388個品牌入圍，平均“年齡”達138歲。



早在2006年，我國就啟動了“振興老字號工程”，開展了一系列工作推動老字號發展活力不斷增強，整體呈現蓬勃發展勢頭。2022年，中華老字號企業實現營業收入超過1.2萬億元，稅收貢獻達2700億元，吸納就業87.2萬人。今年是三年新冠疫情防控轉段後經濟恢復發展的一年，老字號促進消費的作用更是不可小覷。2023年前三季度，中華老字號企業營業收入已超過2022年全年水平，發展勢頭強勁。



然而，近年來一些老字號面臨的機制僵化、觀念陳舊、創新不足、傳承無力等突出問題，仍制約著老字號煥發新活力，經營不善、管理不規範、後繼無人等新聞時常見諸報端。更有人曾總結出老字號“三大靠”：靠扶持、靠補貼、靠採購，其發展困境可見一斑。今年5月，個別中華老字號企業因經營管理不善引發社會關注，商務部和地方相關部門對一些老字號公司進行約談，要求相關企業加強內部管理，嚴格規範經營，對其他老字號也起到了警示作用。



老字號不是倚老賣老的借口，“終身制”已經開始打破。一個多月前，商務部聯合相關部門公布中華老字號復核結果，將55個品牌移出中華老字號名錄，對73個品牌要求6個月內予以整改，向社會傳遞了鮮明信號，讓更多人意識到建立“有進有出”的動態管理機制，讓老字號“卷起來”，才能把“金字招牌”越擦越亮。



老字號引領新風尚，不能“躺平”吃老本、賣“老餅”。對於企業而言，要將傳統經營方式和互聯網、大數據現代技術手段相結合，積極開展跨界融合，開發新產品，吸引新顧客，開拓新市場；對於相關部門而言，一則要擴增量，深入挖掘地方資源，深入收集整理傳統產品和技藝，通過推動老字號企業積極引入社會資本等提升市場競爭力；二則要提存量，大力弘揚老字號文化內涵，提品質、創品牌，通過提升消費體驗、線上線下聯動、促進融合發展等，培育新動能、實現新發展。近年來各地組織“老字號嘉年華”活動，培育老字號集聚區、建設博物館等，就是富有新意的探索，創造了可觀社會效益和經濟效益。



老字號做大做強，因地制宜的規劃引領不可或缺。以廣東為例，老字號行業集中度高，深厚的飲食、醫藥文化背景造就了一批食品、餐飲和醫藥行業老字號，占總數量的2／3，剩下的1／3則分布在服務業、工藝、製造業等行業。對此，廣東印發《廣東省促進老字號創新發展行動方案（2022—2025）》，有針對性地提出“六個一”行動，為老字號的創新發展描繪了“路線圖”，對於進一步優化政策環境、搭建推廣平台、激發企業動能具有重要意義。



“殺死老字號的，就是標榜自己是老字號的。”正如業內人士所說，當時代在變化，當競爭更激烈，老字號如果不能與時俱進，適應消費者的新口味、新習慣，就勢必會“成也老字號，敗也老字號”。