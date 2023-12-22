中評社北京12月22日電／網評：歲稔年豐，築牢大國糧倉



來源：人民日報 作者：鬱靜嫻



五穀歸倉，又迎來一個豐收年！國家統計局近日公布的數據顯示，2023年全國糧食總產量13908.2億斤，比上年增加177.6億斤，增長1.3%，連續9年穩定在1.3萬億斤以上。今年，在自然災害多發頻發的情況下，糧食生產扛過台風、乾旱、洪澇等多重挑戰，取得這份豐收答卷，殊為不易。



糧食安全是“國之大者”。沉甸甸的糧袋子，背後不僅是經濟賬，更連著政治賬。今年以來，受極端天氣多發、貿易保護主義抬頭和地緣政治動蕩等多重因素叠加影響，國際糧食市場複雜多變，價格波動劇烈。我國防災減災救災科學有效，市場調節及時有力，牢牢穩住了農業基本盤。全年糧食產量再創新高，折射出我國糧食供給保障能力穩步提升，為加快建設農業強國奠定了堅實基礎，也為應對各種風險和挑戰贏得戰略主動。



看豐收，“中國糧食”“中國飯碗”成色越來越足。從嚴格落實糧食安全黨政同責，到優化糧食品種結構和區域布局，再到推進間套復種、整改復耕，各地積極盤活存量、挖掘增量，播種面積連續4年增加，為糧食豐收打下扎實基礎。今年中央一號文件提出：“實施新一輪千億斤糧食產能提升行動。”在環境資源約束下，與面積相比，糧食單產提升潛力還很大。從實踐來看，立足耕種管收、地種藥肥全環節找差距，集成配套各類資源措施，300個重點縣整建制推進單產提升，對糧食豐收的貢獻率達到73%，成為今年秋糧增產的鮮明亮點。



當前，全球糧食產業鏈供應鏈不確定風險增加，我國糧食供求緊平衡的格局長期不會改變。習近平總書記指出：“確保國家糧食安全和主要農產品有效供給，是發展農業的首要任務。”解決吃飯問題，根本出路在科技，特別是要緊緊抓住耕地和種子兩個要害。一方面，耕地保護要量質並重，以“長牙齒”的硬招實招保數量、提質量，同時，改革完善耕地占補平衡制度，提高高標準農田建設投入標準，促進良田糧用。另一方面，要發揮我國制度優勢，深入推進種業振興行動、農業關鍵核心技術攻關等，在“底盤技術”、核心種源、關鍵農機裝備等領域發力，強化創新驅動，加快補上短板弱項，挖掘農業科技增產潛力。



保障糧食安全，主產區、主銷區、產銷平衡區都有責任，必須堅持“飯碗一起端、責任一起扛”。中央經濟工作會議提出，“探索建立糧食產銷區省際橫向利益補償機制”。受多種因素影響，我國糧食生產持續向主產區集中。近年來，國家對糧食主產區實行以財政轉移支付為主的縱向補償機制，不斷加大產糧大縣獎勵資金投入，調動主產區重農抓糧積極性。在此基礎上，繼續健全糧食主產區利益補償機制，有利於優勢互補、利益共享、協同發展，進一步形成糧食主產區、主銷區、產銷平衡區耕地保護合力，促進糧食主產區糧食生產發展和經濟實力增強有機統一、農民生產糧食和增加收入齊頭並進。



放眼黃淮海平原，新一季小麥已在悄然孕育。近日，習近平總書記對“三農”工作作出重要指示，強調“要全面落實糧食安全黨政同責，堅持穩面積、增單產兩手發力”。全方位夯實糧食安全根基，把糧食生產抓緊抓實，我們有信心、有底氣把飯碗牢牢端在自己手中，繪就更加壯麗的豐收畫卷。