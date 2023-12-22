“2字頭”候任區議員：全心全意為民服務

左圖：23歲莊雅婷是新一屆區議會最年輕的區議員，她將進入西貢區議會工作，重點關注青年事務。中圖：29歲朱煥釗在讀書時期已開始接觸社區服務，希望通過自己的力量，在沙田東幫助到更多市民。右圖：25歲周潔瑩當選葵湧東區議員，她希望能夠設立創業基地，為青年提供更多上流空間。（來源：大公報） 中評社香港12月22日電／據大公報報導，新時代新氣象，將於2024年元旦宣誓就職的新一屆區議員增加了許多年輕面孔，他們活力充沛，懷著服務社區的滿腔熱情。三位“2字頭”的年輕候任區議員近日接受《大公報》訪問時表示，會用心用情用力為市民分憂解困。他們希望把青年的聲音帶入區議會，令區議會更加全面多元，做到“上傳下達、下傳上達”，發揮好橋梁的角色。他們亦希望加強青年國情教育，舉辦內地交流團、尋根之旅，擴闊晉升階梯，幫助青年發展。



莊雅婷：做青年與政府溝通橋梁



2023年區議會選舉已經順利結束，特區政府於本月12日委任179位人士為第七屆區議會議員，其中年僅23歲的莊雅婷（圖）是最年輕的區議員。莊雅婷在港長大，在北京讀大學。未來，她將進入西貢區議會工作，重點關注青年事務。



莊雅婷早在中學時就開始接觸義工工作，參加學校組織的探望長者、露宿者體驗等活動，使她深深感受到參與社會工作的意義。在中學畢業的暑假，她的第一份工作是在麥當勞。“媽媽讓我第一份工作一定要去麥當勞，一定要體驗到工作的艱難、掙錢的不易。”這段日子讓她真切地感受到了工作的辛苦，因此她希望能通過自己的努力，幫助更多的基層打工仔。

