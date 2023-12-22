黃廷方慈善基金　捐助81家社福機構

信和集團的義工隊組織一系列的節日活動，為1000多名有需要人士送上歡樂和祝福。（來源：大公報） 中評社香港12月22日電／據大公報報導，聖誕佳節將至，信和集團旗下黃廷方慈善基金昨日宣布向81家本地社福機構捐款，以感謝他們一直致力提升社區福祉。信和義工隊亦會組織一系列節日活動，為1000多名有需要人士送上歡樂和祝福。



黃廷方慈善基金將向81家本地社福機構提供捐款，涵蓋精神健康及復康服務、社區及健康服務、家庭支援、青少年協助、女性權益、無家者服務等。



信和集團義工團隊“信和友心人 ”亦將舉辦各種節慶活動；包括聖誕禮物派發、晚宴及觀光活動、自助午餐和定向活動等，惠及超過1000名基層兒童及其家庭、長者和特殊需要人士。同時，信和亦透過“聖誕愛心大行動”，邀請來自小彬紀念基金會的少數族裔兒童和家長，到香港海洋公園富麗敦酒店共享自助餐與參加升級再造工作坊，慶祝聖誕。



信和集團非執行董事暨黃廷方慈善基金董事黃敏華表示，衷心感謝所有本地機構和宗教團體，不辭辛勞地支持各種社會服務。她表示信和員工透過義工計劃，在2022年貢獻逾207000義工服務小時，支援超過25000位來自基層的長者、兒童和青少年，以及超過5800個家庭。