農產優惠若中止　台“農業部”：損失可控

台“農業部”代理部長陳駿季。（中評社 資料照） 中評社台北12月22日電／中國大陸認定台灣構成貿易壁壘，21日公告中止ECFA部分產品的關稅減讓，外界關注下一波是否會對農產祭出措施。台“農業部”代理部長陳駿季表示，ECFA簽訂關稅減讓涉及台灣18項農產品，由於2021年起大陸禁止台部分農產品銷陸、祭出食品註冊等，今年涉ECFA農產品貿易僅剩2879萬美元（約8.6億台幣），優惠關稅約417萬美元（約1.2億台幣），“損失仍可控制”。



根據《中時新聞網》報導，根據統計，台灣今年1月至11月外銷至大陸農產品為4.3億餘元美金。陳駿季表示，目前台灣在ECFA早收清單位中仍持續外銷至大陸主要是茶葉、香蕉及紅龍果等，因為不知道大陸的下一步會是什麼，是否會有其他作為，“農業部”也已模擬各情境因應。



外界好奇，“農業部”是否會同意放寬1066項農產品與大陸協商？陳駿季說，台灣禁止1066項大陸農產品，為加入WTO之前就已經啟動的措施，並非刻意不開放，檢視該類產品，部分為檢疫條件、關稅配額等，願意在符合WTO的架構下啟動協商機制，“農業部”門的立場仍盼維護台灣的農民。



目前早收清單中，銷陸金額較高為茶葉，一旦中止，外界擔心恐影響茶農收益。“農業部”茶改場場長蘇宗振表示，茶改場也透過建構風味輪等方式、提升茶葉品質，希望擴大消費市場，如風味輪除了中文外還有英文、日文、法文等語言，透過與當地飲食習慣相近的風味描述，讓外國人可以理解台灣茶葉風味，讓台灣茶葉拓展更多市場。