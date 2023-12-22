東北發力新能源產業推進全面振興觀察

（來源：新華社） 中評社北京12月22日電／據新華網報導，日出黑土之上，風起大海之濱。作為風能、光能富集的地區，東北能源產業“追風逐日”，圍繞資源優勢加速布局清潔能源，推進高質量發展。



千里沃野，“風”“光”正好。以重點項目牽引形成新能源發電產業集群、發揮科教優勢推進新能源裝備製造業“有中生新”、努力躍上發展新賽道布局未來……著眼於國家能源安全，東北重任在肩、奮力擔當。

