韓最高法裁定日企向韓二戰被強征勞工賠償

（來源：新華社） 中評社北京１２月２２日電／據新華社報導，韓國大法院（最高法院）２１日對二戰時期被強征勞工對日企索賠的兩起訴訟案作出判決，駁回被告日本制鐵和三菱重工上訴，認定兩家日本企業向原告支付賠償金。



根據韓國大法院當天發布的資料，大法院駁回上述兩家日企關於此案已過訴訟時效的主張，判定兩家日企向１１名原告每人支付１億至１.５億韓元賠償金（約合人民幣５４.８萬元至８２.３萬元）。



此次訴訟爭論焦點在於被告所主張的訴訟時效已過是否屬於“濫用權利”。對此，大法院指出，原告直到２０１８年大法院全院庭審判決認定日企賠償責任後才得以行使損失賠償請求權，因此原告主張的權利有效，被告主張的已過訴訟時效屬於“濫用權利”。



韓國大法院２０１８年通過全院庭審判決，明確韓國和日本１９６５年恢復邦交正常化時簽署的《韓日請求權協定》並不妨礙二戰時期被強征的韓國勞工行使個人索賠請求權。



據韓聯社報導，７名二戰時期被強征的韓國勞工２０１３年３月針對日本制鐵提起索賠訴訟，一審和二審均裁定日本制鐵應向每名原告賠償１億韓元，日本制鐵不服判決並提起上訴。另有３名二戰時期被強征的韓國勞工及１名被強征勞工的遺屬２０１４年２月針對三菱重工提起索賠訴訟，一審和二審均作出原告勝訴的裁決，裁定三菱重工應向每名原告賠償１億至１.５億韓元。如今，提起訴訟的１０名被強征勞工均已離世。



日本１９１０年至１９４５年殖民統治朝鮮半島期間強征了大批勞工到日本做苦力。長期以來，韓國受害勞工及遺屬多次發起訴訟向日方索賠，但日本政府和相關企業一直以《韓日請求權協定》“已解決”索賠問題為由拒絕賠償。



據韓聯社報導，由於日本企業此前並未執行韓國方面的類似判決，此次兩家日本企業直接賠償原告的可能性較低。