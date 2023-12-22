渣打證券（中國）有限公司（來源：新華社） 中評社北京12月22日電／據新華社報導，題：看好中國市場 外資金融機構增資加碼



增設機構、增持股權、增加註冊資本……基於對中國市場的長期看好，外資金融機構在華展業興業的步伐不斷提速。



中信保誠人壽保險有限公司20日表示，公司兩大股東——中國中信金融控股有限公司和英國保誠集團將分別向中信保誠人壽增資人民幣12.5億元，成為外資加碼中國市場的又一例證。



本次增資完成後，中信保誠人壽註冊資本將由23.6億元增至48.6億元，公司的核心及綜合償付能力充足率將分別達到121%和215%。



英國保誠集團執行總裁華康堯表示，作為英國保誠集團整體策略的重要一環和業績增長的重要來源，中信保誠人壽的業務發展具有巨大潛力。



“此次增資，不僅使中信保誠人壽的資本實力和發展基礎得到進一步夯實，更好發揮保險業的經濟‘減震器’和社會‘穩定器’功能，也推動中信集團繼續引進利用外資，服務金融高水平對外開放。”中信集團董事長奚國華說，“我們將繼續加強中英雙方優勢互補，促進合資企業高質量發展。”



自2000年開業後，中信保誠人壽的註冊資本不斷增加，且中英雙方持股比例維持不變。20多年來，這家合資保險公司業務規模不斷擴大，2022年公司原保費收入312億元，同比增長16%；投資資產規模2056億元，過去5年復合增速達36%。



中國金融市場規模龐大，擁有全球最大的銀行體系，第二大保險、股票和債券市場，資本市場不斷開放為外資金融機構提供了廣闊的發展機遇。



本月，渣打證券（中國）有限公司宣布獲得中國證監會頒發的經營證券期貨業務許可證，並計劃於2024年上半年正式展業，成為中國首家自設立起就由外資股東全資控股的證券公司。擁有券商牌照後，渣打在內地的債券業務將由銀行間債券市場拓展至交易所債券市場。

