幾內亞首都油庫爆炸死亡人數升至23人

中評社北京12月22日電／據新華社報導，幾內亞過渡政府21日發布新聞公報說，日前發生在該國首都科納克里的油庫爆炸事件已造成23人死亡、241人受傷。幾內亞當天進入為期3天的全國哀悼期。



幾內亞過渡總統敦布亞20日在電視講話中對油庫爆炸事件遇難者親屬表示慰問，承諾將全力支持受傷人員和無家可歸者。他還宣布，幾內亞從21日起進入為期3天的全國哀悼期，其間全國各地以及幾內亞駐外使館和外交機構降半旗志哀。



18日凌晨，科納克里一處大型燃油倉庫發生爆炸並引發火災，造成重大人員傷亡，大量建築物和車輛被燒毀。