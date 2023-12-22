駐菲中使館提醒在菲中國公民警惕換匯騙局

（來源：新華社） 中評社北京12月22日電／據中國駐菲律賓使館網站消息，近期，中國駐菲律賓使館接到多位中國公民求助，反映其遭遇換匯詐騙並造成經濟損失。據瞭解，不法分子打著“優惠匯率”為幌子，誘騙當事人進行私下換匯交易。他們要求當事人前往當地銀行向其國內賬戶轉賬人民幣，允諾到賬後現場向當事人給付菲律賓比索。為騙取當事人信任，不法分子往往還會現場展示足量現金，待當事人完成國內轉賬後，他們卻以各種理由拒絕給付，進而玩“失聯”。



中國駐菲律賓使館已指導受害人報警，依法維護自身權益。為避免類似事件再次發生，使館在此鄭重提醒：私下換匯不僅無安全保障，還可能涉及洗錢、非法買賣外匯等犯罪行為。請在菲同胞特別是留學生高度警惕此類詐騙套路，應通過銀行等正規合法渠道換匯，不要輕信陌生人或貪圖便宜，以免上當受騙。



在菲中國公民如不幸遭遇詐騙，請及時向當地警方報案，並注意收集和保留詐騙嫌疑人身份信息、涉案賬號、轉賬記錄等證據，以便菲執法部門破案和推進後續法律程序。如被騙款項系通過國內銀行轉賬，還可撥打國內戶籍所在地110報警電話或通過國內親友向警方求助。



此外，聖誕和元旦假期將至，使館謹提醒廣大在菲同胞在節日期間提高警惕，加強防範，注意人身、財物和交通安全。



如遇緊急情況，請聯繫：



菲律賓報警急救電話：911



中國駐菲律賓使館領保協助電話：0063－2－82311033



中國駐宿務總領館領保協助電話：0063－32－3430008



中國駐拉瓦格領館領保協助電話：0063－9178051226



中國駐達沃總領館領保協助電話：0063－9055545911



外交部24小時全球領事保護與服務應急呼叫中心電話：0086－10－12308或0086－10－65612308