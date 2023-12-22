中國駐芝加哥總領館發布假期安全提醒

（來源：新華社） 中評社北京12月22日電／據中國駐芝加哥總領館微信公眾號消息，美國聖誕、新年假期將至，多地迎來降溫天氣，秋冬季流感等呼吸道疾病多發，部分地區安全形勢不容樂觀。據美國疾病控制與預防中心數據，在過去四周，流感住院患者激增200%，新冠病毒感染住院人數增加51%。美國聯邦調查局、國土安全部、國家反恐中心聯合發布安全警告稱，巴以衝突緊張局勢加劇暴力威脅，大型集會活動可能面臨危險。



中國駐芝加哥總領館提醒領區內中國公民：



一、提升安全防範意識。關注所在地安全形勢，瞭解美政府部門發布的安全預警，謹慎前往人流密集場所或治安狀況較差地區。



二、提前做好出行規劃。關注天氣和交通狀況，做好極端天氣應對準備，盡量避免在惡劣天氣或交通高峰期出行。



三、遵守當地法律風俗。注意言行舉止文明，遵守公共秩序。如遇矛盾糾紛，請理性冷靜應對，循法律渠道維權。



四、外出時妥善保管財物。防範“砸車”盜搶和小偷，護照、身份證等重要證件隨身攜帶並留存備份。



五、加強傳染病防護。瞭解美公共衛生部門發布的疾病報告和防控指南，注意個人和飲食衛生，視需接種預防疫苗。如身體出現不適，請及時就醫。



如遇緊急狀況，請及時報警並與中國駐芝加哥總領館聯繫尋求協助。



全美報警、求助電話：911（可要求中文服務）



外交部全球領事保護與服務應急熱線（24小時）：



＋86－10－12308或＋86－10－65612308



中國駐芝加哥總領館領事保護與協助電話：



＋1－312－7800170



郵箱：chicago＿lb＠csm.mfa.gov.cn