楊諾軒答中評：社會穩定需靠持份者努力維繫

候任黃大仙區議員（受訪者提供） 中評社香港12月23日電（記者 段曉魯）日前，政務司司長陳國基出席地區治理培訓班，他提出了對候任區議員在地區治理方面的“三個指導”和“三點期待”。候任黃大仙區議員楊諾軒接受中評社採訪時表示，一定會貫徹陳司長講話以國家安全作為工作前提，全面落實“愛國者治港”，日常和議會工作將更側重吸收不同持份者的聲音以增加其主人翁意識，社會的穩定需透過各界持份者努力維繫。



楊諾軒說，第六屆區議會選舉剛告一段落，全港順利產生470位區議員，民政及青年事務局已密鑼緊鼓在北角社區會堂為各區候任區議員安排了地區治理培訓班，培訓班上陳國基司長致辭囑咐全體候任區議員需全力推動完善的地區治理體系，更提出了“三個指導”和“三點期待”，突顯了新時代下區議員的責任與擔當。



楊諾軒表示，作為候任黃大仙區議員定必貫徹陳司長講話以國家安全作為工作前提，全面落實“愛國者治港”，日常和議會工作將更側重吸收不同持份者的聲音以增加其主人翁意識，社會的穩定需透過各界持份者努力維繫。完善地區治理後各區民政事務專員將同時是區議會和關愛隊的總指揮，此舉有效全面貫徹行政主導，可預期兩者的互相配合將能更有效的便利市民受眾。



楊諾軒亦表示，正如自己在競選期間所提出切實排解民生憂難，正正響應司長所提出的三個期待，自己將以黃大仙居民的安居樂業為工作宗旨，並做好橋梁作用，向政府反映民情的同時亦向市民解釋政府政策，促使政府在制定政策時更加準確。日常多和市民見面，發揮好諮詢和服務功能，在未來的日子繼續用專業、務實、理性的態度為居民服務。