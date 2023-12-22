游毓蘭：台灣吃瘦肉精美豬　還拿嘸關稅優惠

藍委游毓蘭受訪。(中評社 楊騰凱攝) 中評社台北12月22日電（記者 楊騰凱）中國大陸認定台灣構成貿易壁壘，21日公告中止ECFA部分產品的關稅減讓。中國國民黨“立委”游毓蘭今日表示，台灣吃了瘦肉精美豬也進不了美國的印太經濟架構，如果全世界這麼挺蔡政府，為什麼我們都拿不到實質關稅優惠？蔡政府從來不知我們的利益為何，可能只會維護美國利益。



中國大陸日前公布調查結果，認定台灣對大陸構成貿易壁壘，禁止大陸2509項產品進口。大陸國務院關稅稅則委員會21日進一步公告，決定中止12項台灣石化業產品的ECFA關稅減讓。



ECFA早收清單產品有539項，輸往大陸可享零關稅，其中石化業產品共有88項。



如果石化業88項適用ECFA早收清單的產品都被中止關稅減讓，台灣石化業一年要多繳新台幣163億元稅金，衝擊嚴峻。



游毓蘭表示，大陸對ECFA是從貿易壁壘上面著手，其實他們已經預告了一陣子，蔡英文上台前批ECFA是糖衣毒藥，如果真的是毒藥，但是你已經執政將近8年了，為什麼還繼續服毒呢？而且蔡常常說雞蛋不要放在同一個籃子，包括要我們吃瘦肉精美豬的時候，是說我們要和美國簽雙邊貿易協定（BTA）。可是過去8年，我們也沒有看到我們與哪一個主要貿易夥伴簽訂任何對我們關稅有利的條約，連美國自己主導的印太經濟架構（IPEF）我們都進不去，更何況其他經濟組織。



游毓蘭指出，這些都代表民進黨執政這幾年毫無作為，所有問題完全雙手一推，怪中共的陰謀、怪中共介入選舉，可是我們都知道這些問題長年都存在，民進黨執政多年，為什麼不解決？至於如果說中共介選，但如果真的拿這些事情來施壓，會對他們期待的選舉結果有幫助嗎？我也是質疑的。

