賴為何拒拆違建？李艷秋：有說動龍穴就變蛇

針對賴清德的萬里老家違建案，李艷秋發表看法。(照片：李艷秋臉書) 中評社台北12月22日電／民進黨2024候選人賴清德的萬里老家違建案持續延燒，日前在政見發表會表示願將老宅交付公益信託，爭取止血。對此，資深媒體人李艷秋今日在臉書上分析表示，賴清德及民進黨的操作讓人瞠目結舌。她也嘲諷賴，用一個違建養了這麼多人，真是“功德”一件，也讓人不禁聯想“新潮流不論大小，吃乾抹淨的傳言似乎不假”。



李艷秋的臉書全文如下：



不拆賴皮寮違建，衹有一個理由：賴清德萬里老家違建被冠名‘賴皮寮’之後，賴清德及民進黨的操作讓人瞠目結舌，整理一下大家來圍觀



操作一，要將違建公益信託



違建捐出就變合法了嗎？何況房屋目前是他兒子的，兒子隨時可以終止信託。賴清德先前說房子不是他的，是親戚的，跟他無關，現在又一手主導信託，立馬自打臉。說了謊之後再怎麼操作都無法止血。



操作二，當地90%的礦工住宅都是違建，他們是被政府遺忘的人



民進黨二度“中央”執政，這八年甚至完全執政；新北在台北縣時代，從1989～2004年是民進黨的尤清及蘇貞昌當縣長，賴清德也在2017年當了兩年“行政院長”，2020年又高升“副總統”，這麼長的時間，光顧著給自己蓋樓，怎麼沒有為鄉親盡點力呢？是哪個政府遺忘了他們？現在又是誰出了事，還把無辜的鄉親拉來當擋箭牌，躲在鄉親後面裝可憐呢？



操作三，把質疑賴清德的聲音都打成沒有人性，一個礦工之子想要留下老屋緬懷父親都不可得。

