僑智匯落地福州　打造一體化人才集聚高地

中評社北京12月22日電／據中國僑網報導，為傳承弘揚“以僑引僑、以僑引外、以僑引台”理念，吸引海外高層次人才來榕聚榕留榕，12月20日上午，首屆中國僑智發展大會“僑智匯”活動在福州海峽會展中心4號館開幕，吸引38家單位參展，提供2萬多個就業崗位。



“僑元素”突出 吸引海內外人才參與



“僑智匯”以“僑聚中華智匯五洲”為主題設立視頻互動、資源交流、政策發布、招聘對接、人才推介五大展區。以華僑華人新生代為主體，突出海外專業人士和科技人才創新成果，打造面向全國、輻射全球的招才引智平台，構建集智庫、人力資源產業園區、僑創聯盟於一體的人才集聚高地。



展會精選132名牛津大學、劍橋大學、哈佛大學等世界知名高校的優秀博士、碩士上榜“海外人才牆”，並邀請部分代表參加招聘對接會。同時，搭建“僑智匯”聚才引智線上平台，通過在線發布“千企萬崗”信息，為海內外人才和用人單位提供雲端對接服務。



優化引才環境 激發人才創新創造活力



此次活動面向全國征集優質崗位，世界500強企業、高校、教育衛生、國有企業等近千家用人單位參與對接，提供2萬多個崗位。其中，博士崗位1158個、碩士崗位1044個、本科崗位16531個。



從待遇方面看，此次參與招聘的崗位中，超過百萬年薪的崗位有313個，50萬至100萬年薪崗位有140個，最高年薪可達200萬。此外，為適應當代高校畢業生多元化個性化的就業需求，提供522個工作時間靈活、不用坐班、可項目化推進的就業崗位，包含AI視覺算法工程師、策劃師等。



據悉，截至20日下午招聘結束，共有9800多人入場參加活動，“好年華 聚福州”人才雲線上平台訪問量達2.6萬人次；線上線下累計3600人投遞簡歷，其中海外人才350人，1480人達成初步就業意向。



近年來，福州市高度重視人才服務工作，打造“近悅遠來”的人才發展環境，營造重視人才、愛惜人才的良好氛圍，建構梯次分明的人才認定標準體系，配套“閩都英才卡”服務體系，在全市範圍內建設人才驛站平台體系，全方位、立體化保障人才服務工作。