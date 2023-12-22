駐墨西哥中使館提醒中國公民節假日注意安全

中評社北京12月22日電／據中國僑網報導，墨西哥當地聖誕、元旦假期將至，當地治安風險有所抬升，中國駐墨西哥大使館提醒廣大中國公民提高安全防範意識，享受平安快樂假期。



一、密切關注在墨居住地、出行目的地治安形勢，謹慎前往治安狀況較差地區。盡量避免夜間、凌晨獨自出行，警惕徘徊閑逛、跟蹤尾隨的可疑人員和車輛。出行期間與家人朋友保持聯繫，避免隨身攜帶貴重物品或大量現金，切忌露財“炫富”，購物、取款後注意防範跟蹤盜搶。



二、提前規劃並熟悉出行路線，嚴格遵守交通法律法規，攜帶好駕照等證件材料，切勿疲勞、酒後或超速駕駛。行車期間保持車門車窗鎖閉，臨時停車時留意過往人員和車輛，不隨意應允陌生人“搭車”“拼車”，遇散發廣告等人員不要打開車門車窗。規範停車，離開時車內不遺留貴重物品，防範“砸車”盜搶。



三、遵守當地法律、公共秩序，尊重當地禮儀、宗教習俗，注意言行舉止文明。如遇公安、移民等部門官員執法，請在辨明對方身份的情況下予以配合。如遇執法人員粗暴或不公正對待，請保持冷靜，注意收集證據，事後依法維權。



四、妥善保管個人證件和財物，切勿分心走神。如遇盜搶、綁架等突發狀況，應以保障人身安全為首要原則，避免與不法分子發生衝突，待自身安全後第一時間報警並聯繫使館求助。



五、謹防電信詐騙。中國駐外使領館或國內部門不會通過電話告知中國同胞有涉及國內案件需要處理，或有文件、包裹待取，不會要求提供個人銀行賬戶信息。遇到可疑電話請務必盡快掛斷，如存疑，可向使館確認。如不幸上當受騙，請第一時間向當地警方和國內戶籍所在地警方報案。



墨西哥急救、火警和報警電話：911



駐墨西哥大使館領保電話：00525556162129



駐蒂華納總領館領保電話：00526644920455



外交部全球領事保護與服務應急呼叫中心電話：＋86－10－12308或＋86－10－59913991