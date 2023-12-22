駐新西蘭中使館發布中國公民旅遊安全須知

中評社北京12月22日電／據中國駐新西蘭大使館網站消息，元旦、春節假期將至，中國駐新西蘭使領館提醒來新西蘭旅遊的中國公民和在新華僑、留學生及中資機構人員，提高安全意識，確保旅途平安。



一、熟悉入境申報流程



新西蘭對入境所攜物品查驗非常嚴格，入境前請如實填寫電子或者紙質新西蘭旅客入境卡。



新西蘭禁止攜帶任何動植物製品等可能危害生物安全的物品入境，對香煙、酒等物品入境也有一定要求。如攜帶任何食物、水果、蔬菜、肉類、魚類、家禽、蜂蜜、烹飪原料、乳製品、植物和種子、木製品、保健品藥品，以及在野外或農牧場使用過的任何鞋子、運動或戶外裝備等，請務必申報，否則可能面臨400新元以上的罰款或被起訴。使領館提醒訪新遊客入境前務必認真檢查行李，如不能確定所攜帶物品是否違禁，建議如實申報。



可從新西蘭初級產業部、海關等部門官網瞭解相關具體規定。



二、全面增強安全意識



新西蘭治安狀況總體較好，但遊客因車窗被砸財物證件丟失的情況也時有發生，請時刻注意證件財物安全。護照等重要旅行證件應隨身攜帶並確保護照上填寫應急聯絡人和聯繫方式，復印留存並與其他財物分開保管，避免重要證件丟失對旅行造成不利影響。不要隨身攜帶大量現金，消費盡量使用銀行卡，丟失後及時掛失。晚上外出注意結伴同行、互相照應。



近期，各類電信詐騙案件頻發，請提高警惕，不輕易將護照身份證等個人信息上傳互聯網，不透露個人銀行及移動支付密碼。如需換匯，請通過正規機構辦理，不通過微信支付寶等與不認識的人換匯。



新西蘭地廣人稀，部分山區水域無通訊信號，前往沒有通訊信號或通訊信號較弱地區時，請將行程信息提前告知家人和朋友，避免因失聯造成不必要的擔憂。

