中國駐蒙特利爾總領館發布假期安全提醒

中評社北京12月22日電／據中國駐蒙特利爾總領館網站消息，加拿大聖誕、新年假期將至，魁北克省和新不倫瑞克省迎來出行高峰，中國駐蒙特利爾總領館提醒領區內中國公民、留學生：



一、做好行前準備。檢查護照、簽證、駕照等證件是否合法有效，及時更新並留存備份。主動瞭解旅行目的地安全形勢和旅遊注意事項，關注當地政府部門發布的安全預警並牢記其緊急聯繫電話。穩妥選擇正規的酒店、旅行社等服務提供商，積極考慮購買人身意外保險。



二、文明守法出行。各國法律法規和文化習俗都不盡相同，請在旅途中注意依規守法，謹言慎行，切勿購買、攜帶違禁物品或從事違法犯罪活動。提前瞭解目的地風俗習慣、文化傳統、宗教信仰和行為禁忌，舉止得體，文明出游，展現中國遊客良好形象。



三、重視交通安全。關注目的地和旅途天氣及交通狀況，合理選擇交通方式和路線，做好極端天氣應對準備，盡量避免在惡劣天氣或交通高峰期出行。詳細瞭解目的地國家的道路條件、行車習慣，嚴格遵守當地交通法規，乘車、駕車系好安全帶，杜絕超速、酒駕、闖紅燈、疲勞駕駛等危險行為。



四、穩妥規避風險。滑雪、徒步越野、蹦極等活動風險較高，建議謹慎選擇，並嚴格按照要求接受專業人員的培訓和陪護。謹慎前往人流密集場所或治安狀況較差地區，注意防範“砸車”盜搶和小偷。盡量避免單人“自由行”，及時將旅遊路線、規劃及自身狀況告訴家人和朋友。



五、理性處理糾紛。如與旅行社、航空公司等機構發生糾紛，請理性維權，及時保留證據、記錄工作人員相關信息，通過協商或法律途徑解決，避免採取過激或不理智行為。如遇當地執法官員正常執法，應予以配合，接受檢查時保持理性，如實回答問題。



如遭遇突發事件，請立即撥打當地政府部門緊急聯繫電話，並聯繫外交部全球領事保護與服務應急熱線或中國駐當地使領館尋求協助。



加拿大警察、消防或急救部門電話：911

