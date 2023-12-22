中評社北京12月22日電／據新華社報導，（國際觀察）對中國經濟搞“預期綁架”難得逞



近期，某些美西方機構借所謂“首席經濟學家”“市場分析師”名義，對中國經濟展開新一輪“唱空”表演：先拉高增長預期，而後再以“不及市場預期”為由，進行“預期綁架”。



相關機構無視中國確定的合理增長目標，脫離中國經濟基本面，滿足於“活在自我設計的經濟模型中”，對中國經濟走勢抹黑唱衰。英國學者馬丁·雅克一針見血地指出，如果以西方棱鏡觀察中國，那麼永遠無法看到中國的整體狀況，同時也無法對中國作出正確的判斷。



先拉高後唱空，“預期綁架”是西方常見的套路



“有增長，但增長不及預期；有成績，但效果還不及預期……”先高捧，後狠殺。這是美西方機構針對中國經濟的唱衰套路，屢見不鮮。



近日，中國國家統計局發布前11個月經濟數據，顯示國民經濟持續回升向好。其中，今年11月，中國社會消費品零售額同比增長10.1%，比10月加快2.5個百分點，凸顯中國擴內需促消費政策持續顯效。



然而，包括美國《華爾街日報》、路透社在內的一些西方媒體機構卻給這一數據加上了“不及預期”的標簽。



路透社稱，數據“未達分析師預期的12.5%”。也就是說，這些機構認為，中國11月數據要比10月加快近5個百分點才算“達標”。其給出的理由是，之所以有這樣高的預期，是因為去年基數較低。

