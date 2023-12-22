鄉村振興｜西藏尼瑪縣的“羊圈之變”

中評社北京12月22日電／據新華社報導，西藏自治區那曲市尼瑪縣，位於海拔較高的藏北草原，當地經濟以農牧業為主。進入冬季後，藏北草原上的氣溫降低，羊圈成了尼瑪縣農牧民群眾關注的焦點。



記者走訪看到，尼瑪縣尼瑪鎮古瑪放牧點上的牧民，正忙著在前不久建成的新羊圈裡收拾羊糞，留作燃料。“原來的舊羊圈缺少遮擋，羊的糞便與泥土、雪水等混在一起，連走進羊圈都困難，更別提在羊圈裡幹活了。”牧民們說。



與舊羊圈相比，新羊圈以磚混結構為主，棚頂結實、環境整潔，旁邊就有水井、飼草料倉庫，是羊群的“溫暖家園”。牧民們也不用住在帳篷裡，而是能住在水泥磚房裡。住房離羊圈很近，已經通電，還可以存放一些生產工具和生活物資。



尼瑪鎮黨委書記殷強說：“原來‘臟亂差’的羊圈漸漸不用了，取而代之的新羊圈便於牧民群眾飼養、看管羊群。羊圈裡的廢棄物可以得到及時回收，難聞的氣味小了很多。另外，羊圈的抗風雪能力大大增強。母羊在溫暖安全的新羊圈裡下崽，幼崽的存活率比以前高出不少。牲畜棚圈升級改造工作取得了良好的經濟效益、生態效益、社會效益。”



尼瑪縣俄久鄉馬遷村的丹增家有380多只羊。她說：“以前用泥土壘成的舊羊圈保暖效果不佳，經常擔心冬天羊群出現意外。現在有了新羊圈，天氣冷也不怕，只要把羊群趕進新羊圈就行了。”



尼瑪縣政府工作人員告訴記者：“羊對於草原上的牧民們來說十分重要。他們放牧很辛苦，盼望著通過養羊多獲得一些收入。遇到嚴重災害時，家裡的羊凍傷、凍死的情況時有發生。現在，羊的‘居住條件’大為改善，生長環境越來越好，牧民們養殖收入不斷增加，生活水平也隨之提升。”



西藏自治區農業農村廳數據顯示，僅在2023年，西藏就有17個縣進行集中式棚圈建設，年投入資金達1.5億元。



據尼瑪縣農業農村局相關負責人介紹，近7年來，尼瑪縣共建設改造牲畜棚圈1700多個，牲畜死亡率控制在3%以內。尼瑪縣人均年收入從2015年的8450元增長到2022年的16950元。



羊圈雖小，但農牧民群眾離不了。“羊圈之變”，折射藏北草原農牧民群眾的生產生活之變。