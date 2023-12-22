賴清德高雄拼字造勢　告急選將搶站左右

高雄“立委”選情被點名李柏毅與黃捷選情有危機，兩人出席活動站在賴清德兩旁。（照片：賴清德競選總部提供） 中評社台北12月22日電（記者 黃筱筠）民進黨2024候選人賴清德今天持續“唱土地的歌，拼咱的希望”環島拼圖活動，早上來到高雄場。賴清德表示，衹有民進黨在高雄的8席“立委”全部當選，高雄的建設才能加速推動；衹有民進黨“國會”過半，未來才有希望。



賴清德雖然喊出高雄8席全上，但“立委”候選人站法也透露出選情哪一區比較危急。站在賴清德兩旁的左營、楠梓選區“立委”候選人李柏毅與鼓山、鹽埕等區“立委”候選人黃捷被認為選情有危機。



“唱土地的歌，拼咱的希望”第二天活動前進高雄，高雄民眾到場見證並拼出“走”字，現場並用空拍機為活動紀錄下壯觀的時刻。包括：高雄市長陳其邁、“立委”劉世芳、邱議瑩、邱志偉、林岱樺、李昆澤、許智傑、賴瑞隆、洪申翰、“立委”候選人李柏毅、黃捷、不分區“立委”候選人石明謹、議長康裕成與眾多地方黨公職均到場響應。



賴清德在致詞前，首先針對昨日海軍256戰隊海虎軍艦執行任務時不慎落海一事表達關心，他也為失聯的三位海軍弟兄祈禱，一切平安、早日歸隊。



賴清德表示，今天的活動從高雄港出發，其中一個重大的意義就是要向全世界宣示，台灣是海洋國家，台灣人民已經決心走向世界，不會走回鎖進中國、向威權低頭的老路。他說，高雄不僅擁有著山、海、河、港的優勢條件，更有豐富的人文與自然資源，未來他當選後，將會擴大建設照顧高雄鄉親的需求，並與陳其邁市長攜手合作，支持高雄成為科技大城、雙港大城與便捷大城。

