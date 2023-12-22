粵黔幫扶“三條路”助推貴州赤水竹產業發展

中評社北京12月22日電／據新華網報導，近年來，貴州省赤水市全面踐行綠水青山就是金山銀山理念，緊抓東西部協作契機，充分利用粵黔幫扶“協作項目＋協作資金”思路，為竹產業發展鋪好產業路、就業路、文化路，助力赤水特色竹產業高質量發展。



規劃修建竹產業路



11月以來，黔北小城赤水市，受地理位置影響，部分高海拔地區戶外溫度低於0℃，儘管已進入深冬，但轄區兩河口、丙安、石堡等多個鄉鎮新建的竹片廠一片忙碌景象：剛剛采伐下山的楠竹、茨竹在工人們的幫助下送進切片機，這些竹子切片，隨後被運往工廠用於造紙。



赤水市有“中國竹都”之稱，轄區現有竹林面積132.8萬畝，竹資源豐富。為充分利用這一資源，近年來，該市依照“全域造竹、全竹利用、全民受益”的工作思路，大力推進竹產業發展。



為助推竹產業發展，赤水市緊抓東西部協作粵黔幫扶這一契機，在2021年廣東省珠海市金灣區與赤水市形成結對關係以來，雙方緊密協作，圍繞竹產業充分利用“協作項目＋協作資金”，築好竹產業發展“三條路”，幫助當地村民就業、增收。



要致富，產業路需建設在“前”。為發展竹產業，赤水市結合實際情況，精準謀劃產業路修建地點，充分考慮產業路建設和配套會車道、排水溝、安全護欄等基礎設施。2021年以來，珠海市金灣區累計投入協作資金1053.1萬元，先後在旺隆鎮、天台鎮、葫市鎮轄區的7個自然村，規劃修建竹產業路約18公里。



同時，優先考慮建檔脫貧戶務工需求，結合鄰村勞動力，帶動務工人數230人次，發放工資共167萬元。此外，這些竹林多年未采伐，竹林茂密，不利於竹子成長。赤水市相關部門組織人員對這些竹子實行應伐盡伐，充分改善林分結構，優化竹林面積近萬餘畝，受益村民達1700餘戶，戶均增收在3000元以上。

