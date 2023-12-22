廣西兩館獲評最受用戶喜愛科技館

中評社北京12月22日電／據新華網報導，近年來，越來越多的科技館通過短視頻或直播的方式開展線上參觀，網絡參觀正在成為青少年親近科技、學習知識的新方式。12月21日，抖音聯合中國科學技術館發布《2023年抖音科技館數據報告》，其中柳州科技館、廣西科技館分別獲評最受用戶喜愛的科技館榜單第四和第七位。廣西成為該榜單前十中獨占兩席的省區。



柳州科技館位於廣西柳州市，是一座頗具地方特色的科普場館。2021年5月，柳州科技館正式進駐抖音，於雲端開辟新的科普空間。從“吃螺螄粉油漬濺到衣服上怎麼辦”，到廣西三江侗族自治縣標誌性建築之一的“三江鼓樓”，其背後的建築原理是什麼……科技館聚焦日常生活和地方特色，用生動有趣的表現形式將其背後的科學原理一一解釋，在青少年心中種下科學的種子。



柳州科技館相關負責人表示，柳州具有獨特的山水景觀和工業底蘊，希望能通過科技館更好地將柳州地域特色以科普傳播的方式向公眾進行展示，推動科技館成為全區乃至全國的地域文化熱點。



廣西科技館是當地開展青少年科技教育的重要平台之一。在抖音平台，廣西科技館的賬號則成了科技館向更多青少年輸出科學知識的新陣地。自2019年進駐平台以來，廣西科技館累計發布科普短視頻400餘條，製作“館藏通關秘笈”“趣味科普手工”等十餘個視頻合輯，深受科普愛好者喜歡。



今年9月，廣西科技館把線下舉辦的“向海圖強——海洋科技主題展”搬到了互聯網平台上，用短視頻講解的方式一一展示了“奮鬥者號”載人潛水器、水下萬米滑翔機等海洋高科技設備，點燃了不少網友的求知熱情。親眼看到中國航海科技硬核實力的網友們紛紛在評論區點贊：“科學就是要從小朋友抓起”“給孩子們增長了知識”。



抖音青少年項目相關負責人表示，希望平台上豐富的科普內容能進一步激發青少年的科學探索興趣，拓寬孩子們的視野，讓科學資源欠發達地區的孩子們也能輕鬆獲取更多科普信息。