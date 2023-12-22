江蘇為特殊困難群眾築牢“溫暖防線”

中評社北京12月22日電／據新華網報導，近期，面對寒潮來襲，江蘇多地政府相關部門主動關心關愛特殊困難群眾，為他們築牢寒冬中的“溫暖防線”。



南京把做好極端天氣下困難群眾保障作為重點任務抓緊抓實。該市民政、財政和供電等部門迅速行動，向全市3.12萬低保戶、0.95萬分散供養特困對象、0.26萬低保邊緣戶和支出型困難家庭發放一次性電費補貼，即在每月正常15度電費減免基礎上，另外一次性補貼65度，解決困難群眾舍不得開空調、取暖器等問題。



常州創新開展“冬暖夏涼”救助項目，為全市1.2萬戶低收入家庭每戶贈送200度用電，支出近130萬元；“常有眾扶”微心願項目為全市1600餘戶重點幫扶對象發放312台空調，其餘發放小家電、生活用品、健康用品等愛心包，價值近130萬元。寒潮來襲，常州全面巡訪特殊困難群體，走訪各類民政服務對象17355戶、26500餘人次，發放各類物資覆蓋近3000戶，為17戶無取暖設備困難家庭發放取暖設備，為困難家庭送上新鮮蔬菜260餘份，實施臨時救助184人次，發放臨時救助金約32萬元。



無錫及時開辟城市書房、快遞驛站、養老助餐點等場所，作為臨時避寒場所，讓有需要的群眾前往避寒應急。同時，無錫市民政部門迅速行動，加大對低保對象、特困人員、困境兒童、高齡空巢獨居老人、殘疾人等特殊困難群體的日常巡訪頻次，做到“戶戶到”，對行動不便的特殊對象，發放日常生活用品及保暖禦寒物資，嚴格落實領導帶班制度，確保救助熱線24小時暢通。



為解決極端天氣下老人就餐問題，泰州靖江市民政部門要求全市所有助餐點提前推送菜單，老人及子女可通過“靖晚美APP”、微信、電話等渠道訂餐，依托助老員開展送餐助餐服務，保障老人足不出戶就能吃上熱乎乎的飯菜，溫暖過冬。近期，當地每日助餐量達300份左右。同時，老年人可通過“靖晚美APP”預約助醫、助行、代辦等服務。



為確保流浪乞討人員和臨時遇困人員安全過冬，鎮江市區依托福彩銷售點，設置10多個“流浪乞討人員臨時救助點”，及時提供救助指引、飲用水、臨時休息等服務，確保求助有門、受助及時。當地工作人員還為拒絕救助人員留下愛心聯繫卡，發放禦寒物資，確保其平安過冬。



江蘇省民政廳數據顯示，截至12月21日16時，該省各級民政部門累計入戶巡訪特殊困難群眾121.2萬人，實施臨時救助8307人，發放臨時救助金578.3萬元，發放防寒保暖物資5.5萬件；開展街面巡查2160次，救助人員434人次，發放防寒保暖物資648套。