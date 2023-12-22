中評社北京12月22日電／據新華社報導，題：滬港“接力”首秀迪士尼新園 為跨年文旅市場添熱度



全球首個“瘋狂動物城”園區20日起在上海迪士尼樂園向中外遊客開放，開“城”約半小時，排隊時長已達90分鐘。



這是繼上月香港迪士尼樂園開啟全球首個“冰雪奇緣”園區後，迪士尼樂園和度假區業務板塊在中國市場的又一全球首發園區。



已經體驗了滬港兩大迪士尼新園區的旅行博主孔同告訴記者，她的切身感受是“東亞地區文旅產業2023年下半年復甦明顯”。



她說，單是從香港機場的繁忙程度，就可窺見一斑。香港迪士尼正在吸納更多遊客到訪，而上海迪士尼也毫不遜色，全球首座“瘋狂動物城”不僅受迪士尼粉絲青睞，也帶來了很多新客。



近期，滬港迪士尼兩大園區的新動作，都為2024新年出游市場帶來了新熱度。上海迪士尼“瘋狂動物城”園區為期數周的試運行階段，已收到不少積極反饋，到訪者對該迪士尼景點給出了高分。



華特迪士尼公司高層在上海表示，迪士尼始終重視中國市場，自2016年上海迪士尼開園後，一直致力於為上海塑造國際旅遊度假目的地的“城市名片”，而今這裡的主題樂園和度假區不僅吸引單純的商務遊客，也吸引著國際上的家庭遊客，這是一個十分積極的信號。



“2023年是創紀錄的一年。截至目前，上海迪士尼樂園已吸引超過1300萬人次的遊客到訪。”迪士尼體驗主席戴明哲19日在“瘋狂動物城”說明會上特別透露了這個亮眼數字。

