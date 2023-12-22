北京經開“真金白銀”支持專精特新企業發展

中評社北京12月22日電／據新華網報導，拿出“真金白銀”，北京經開區全方位支持專精特新企業加速成長，為企業發展保駕護航。近日，北京經開區出台《關於進一步促進專精特新、高新技術企業高質量發展的若干措施》，圍繞創新型企業從註冊落地到上市融資全生命周期發展需求提供政策支持，引領中小企業堅持走專精特新發展道路，加速形成梯度發展格局。



北京經開區科技創新局局長蔡繼征介紹，“專精特新、國高新十條”主要包括8條資金類支持政策和2項服務保障措施，針對國家專精特新“小巨人”企業、北京市專精特新中小企業、國家高新技術企業，規模以上中關村高新技術企業分別給予認定獎勵支持，鼓勵創新型企業梯度躍升。



支持政策從人才引育、科研投入、技術開發、上市融資等方面，對符合條件的企業給予研發投入增長獎勵、新遷入企業房租補貼、科技創新服務券、股權投資、上市獎勵等綜合支持。在支持力度方面，與“科創二十條”等既有政策形成支持矩陣。以專精特新“小巨人”企業為例，除可享受50萬元認定獎勵外，符合條件的還可獲得30萬元高新技術企業認定獎勵、30萬元“首升規”獎勵、100萬元市級研發機構獎勵，以及每年度最高300萬元研發投入增長獎勵等支持，綜合支持額度最高可達500萬元。



作為北京國際科技創新中心建設“三城一區”的主平台，目前北京經開區已初步形成“單項冠軍—隱形冠軍—小巨人—專精特新—創新型中小企業”以及“獨角獸”、高新技術企業、科技型中小企業等創新梯隊“雁陣式”發展格局。2023年，北京經開區國家高新技術企業總數突破2100家，專精特新企業總數突破700家，國家專精特新“小巨人”總數達108家，居國家級經開區前列。