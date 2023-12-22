北京平穀：加快推進數字經濟賦能現代農業

中評社北京12月22日電／據新華網報導，第四屆中國·平穀農業中關村數字經濟論壇日前在北京市平穀區舉辦。平穀區有關負責人表示，平穀將持續加快推進用數字經濟賦能現代農業。



與會專家認為，當前，以生物技術、信息技術為特徵的新一輪農業科技革命正孕育新機遇。在數字化轉型的時代浪潮中，用數字經濟賦能現代農業，是下一階段的發展重點，也是全面推進鄉村振興，加快農業農村現代化發展的關鍵。



平穀區有關負責人說，近年來，平穀農業中關村積極探索農業數字化轉型的實現路徑，打造家禽產業數字化轉型示範樣板，推動構建家禽產業互聯網平台——“智慧蛋雞”，形成集養殖、交易、金融為一體的綜合服務平台，對提升我國農業產業競爭力、推進數字農業建設和以數字驅動引領鄉村振興作出有益探索和實踐。



會議期間，智慧蛋雞產業互聯網平台4.0版正式上線發布。據介紹，“智慧蛋雞”歷經8年，已形成數字化服務全產業鏈的模式和平台，其依托物聯網、大數據、人工智能等技術，打通生產、分配、流通、消費各個環節，實現上游供應端、中間養殖端和下游消費端之間的信息暢通。



論壇上，來自北京郵電大學等單位的專家學者，以及企業代表等，還共同探討了數字農業未來趨勢和實施路徑、產業互聯網平台建設模式、農業家禽產業數字化新業態等。