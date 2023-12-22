中評社北京12月22日電／據新華社報導，記者從21日工業和信息化部在京召開的全國工業和信息化工作會議上瞭解到，今年以來，我國工業經濟呈現回升向好態勢，預計全年工業增加值同比增長4.3%以上，製造業增加值占GDP比重基本穩定，總體規模連續14年保持全球第一。



今年以來，面對複雜外部環境和國內轉型升級壓力，我國著力穩工業，激發工業發展內生動力。隨著一系列穩增長政策落地落實和產業各界的努力，工業穩步向好，工業增長內生動力不斷激發。



會上發布的數據顯示，在製造業重點產業鏈發展方面，產業基礎再造工程和重大技術裝備攻關工程穩步推進，工業母機、關鍵軟件等重點領域創新實現新突破。製造業創新體系建設不斷加強，國家級、省級製造業創新中心分別達到29個、260個，國家級高新技術產業開發區達到178家，高新技術企業達到46.5萬家。



產業結構進一步優化升級。新能源汽車、鋰電池、光伏產品“新三樣”出口快速增長，新能源汽車出口達109.1萬輛。45家國家級先進製造業集群建設加快。



與此同時，信息通信業穩步發展，截至11月末，累計建成5G基站328.2萬個，6G技術試驗加快推進。



不可否認，我國工業經濟仍處於恢復增長和轉型升級的關鍵期，機遇和挑戰並存，但長期向好的趨勢、回升向好的勢頭沒有變。



工業和信息化部部長金壯龍在會上表示，2024年，將大力推進新型工業化，實施製造業重點產業鏈高質量發展行動，提升產業科技創新能力，改造升級傳統產業，鞏固提升優勢產業，培育壯大新興產業，前瞻布局未來產業，支持中小企業專精特新發展，加快建設以科技創新為引領、先進製造業為骨幹的現代化產業體系。