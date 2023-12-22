商務部：全力保障生活必需品市場供應

中評社北京12月22日電／據人民日報報導，商務部辦公廳副主任、新聞發言人束玨婷在21日舉行的例行新聞發布會上表示，近期，全國多地出現強雨雪天氣、氣溫大幅下降，對部分地區生活必需品供應造成一定影響。商務部積極採取措施，全力保障生活必需品市場供應。



在12月初對今冬明春生活必需品保供作出初步安排的基礎上，針對近期雨雪冰凍天氣，商務部於16日組織各地進一步完善應急保供預案，抓好精準調度，做好處置應對。啟動糧、油、肉、蛋、奶、果、蔬等生活必需品市場監測日報制度，以及市場異常零報告制度，及時掌握市場運行態勢，強化應急響應。加強線上調度，密切跟蹤各地保供形勢，及時排查風險隱患。



商務部積極做好貨源組織調運，發揮聯保聯供機製作用，加強肉、菜等產銷對接，指導商貿流通企業增加庫存備貨量，提高補貨頻次，必要時按需就近調運補充。此外，還指導重點保供企業針對老幼等特殊群體需求，加大便民服務，切實保障末端配送需要。商務部還會同有關部門統籌中央、地方兩級政府儲備，組織做好肉類、蔬菜等儲備吞吐調節，做好隨時投放準備。



“目前，國內生活必需品市場供應充足，受大範圍寒潮天氣影響，部分地區的蔬菜價格階段性上漲，糧食、食用油、肉類、雞蛋等商品價格總體平穩。”束玨婷介紹。