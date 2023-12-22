人工智能治理：歐美新合作還是新博弈

中評社北京12月22日電／據光明日報報導，隨著近年來人工智能迅速發展，西方主要國家關於人工智能規則制定主導權的爭奪漸趨激烈。近日，歐洲議會、歐盟成員國和歐盟委員會三方就《人工智能法案》達成協議，該法案將成為全球首部人工智能領域的全面監管法規。歐盟內部市場委員蒂埃裡·布雷東表示，《人工智能法案》不僅是一本規則手册，也將成為歐盟初創企業和研究人員引領全球人工智能競賽的助推器。



歐盟：人工智能治理立法先行



歐盟對於人工智能規則制定的理念是立法先行，在過去幾年中逐漸完善其法律框架。早在2018年4月，歐盟委員會便發布相關文件，概述了協調人工智能發展和部署的方法，旨在增加對人工智能研究和創新的投資。2020年2月，歐盟委員會發布《人工智能白皮書》，提出人工智能的監管框架，涉及風險評估、透明度、數據使用和法律責任等問題，並建議將不同風險級別的人工智能應用進行分類監管。2021年4月，歐盟委員會提出了世界上首部有關人工智能的法規，以確保歐盟使用的人工智能系統安全、透明、可追溯、非歧視和環保。2022年6月，歐洲議會通過了對《人工智能法案》提案的談判授權草案，該法案對人工智能系統進行了風險分類，限制深度偽造，並對生成式人工智能提出了具有更高透明度的要求。



除了領先全球的立法速度，歐盟也試圖在全球推行人工智能的監管標準。負責《人工智能法案》工作的歐洲議會議員布蘭多·貝尼菲表示，歐盟立法者將為世界其他地區構建“負責任的人工智能設定路徑”。根據此前媒體報導，歐盟正在開展“游說閃電戰”，希望說服亞洲國家承認歐盟在人工智能監管領域的領先地位，使歐盟《人工智能法案》成為人工智能監管領域的全球標準。目前，歐盟及其成員國已派出官員與印度、日本、韓國、新加坡和菲律賓等至少10個亞洲國家就該問題進行商談。



美國：人工智能政策鼓勵技術發展應用



美國的人工智能治理政策則以技術的發展應用為重點，相較於歐盟，其對人工智能的政策相對寬鬆。雖然也面臨人工智能的安全挑戰，但美國並未像歐盟一樣對人工智能風險進行專門研究並分類分級，而是重點關注算法歧視引發的公平問題與數據隱私安全保護這兩個風險點，以求在維護公平和保護隱私的同時，保持本國人工智能技術的創新性和商業競爭力。在治理手段方面，美國傾向於通過行業自律和行業準則等方式解決相關安全風險，例如敦促企業制定自己的人工智能倫理準則，並通過內部審核和自我監督來減少算法歧視風險。



近年來，生成式人工智能等技術不斷成熟。為確保生成式人工智能技術的安全性和可靠性，美國政府逐步加強監管，陸續發布系列政策文件強化人工智能治理，以維護美國在該領域的霸主地位，降低人工智能的安全風險。自2022年發布《人工智能權利法案藍圖》以來，美國政府又發布了多個原則性規定，指導人工智能系統的設計、開發、部署和使用，鼓勵行業自願遵守相關原則並進行自我監管，從而逐步形成了美國人工智能治理的基本框架。



歐美：規則制定既競爭又合作



作為人工智能規則制定領域的“領跑者”，歐美雙方存在著既競爭又合作的關係。雙方的合作主要以2021年6月成立的美歐貿易和技術委員會為平台，以美歐各自推出的相關法規、政策文件為藍本，雙方基於共同價值觀指導新興技術發展，力求未來在風險監管方式等層面達成一致。2022年12月，美歐貿易和技術委員會首次發布《可信賴人工智能和風險管理評估與測量工具聯合路線圖》，從術語規範、標準制定以及風險監測三方面指導雙方人工智能風險管理和可信賴人工智能發展，並促進相關國際標準的制定。在該文件中，“美歐共同支持和領導國際技術標準制定工作”被重點提及。



然而，從實際效果看，儘管美國開始在人工智能監管領域與歐盟趨同對標，但雙方仍有一些結構性問題難以協調。例如在戰略理念層面，美國安全和外交政策機構將人工智能視為大國競爭的重要國家安全資產，要使其成為拓展技術影響力的工具；但歐盟基於經濟發展與價值觀更關注人工智能技術的倫理挑戰。在風險管理理念層面，美國鼓勵人工智能技術創新與發展，強調監管的科學性和靈活性；而歐盟的監管風格兼顧發展與規制，期望通過高標準立法和監管來重塑全球數字發展模式。在監管方式上，美國側重於技術應用和流程監管；而歐盟側重組織管理與風險管理。此外，在數據治理、隱私保護等領域，雙方也存在理念衝突。有媒體報導，美國曾警告歐盟，其擬議的人工智能監管法規會有利於那些有資源承擔合規成本的公司，而傷害到那些規模較小的公司，這便是雙方理念衝突的具體體現。



全球共同構建人工智能發展環境



在11月初舉辦的首屆人工智能安全峰會上，美國、英國、歐盟、中國、印度等多方代表就人工智能技術快速發展帶來的風險與機遇展開討論。會後，28個國家和歐盟簽署《布萊奇利宣言》，承諾共同致力於打造值得信賴和負責任的人工智能。東道主英國還宣布下屆人工智能安全峰會將於一年後在法國舉辦，韓國將在未來6個月內聯合主辦一次小型虛擬峰會。



可以預見，隨著人工智能的發展和普及，國際社會對人工智能的監管和規範將成為一項全球性議題。歐美雙方在人工智能領域的立法與合作對全球其他國家有一定的啟示意義。但在國際人工智能治理標準體系建立和完善的過程中，除了少數“領跑者”，還有眾多參與者。全球各國都應積極發揮自身影響力，共同推動構建平等、開放、互利的人工智能發展環境。