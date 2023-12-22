《自然》預測2024年值得期待的科學事件

中評社北京12月22日電／據科技日報報導，2024年的腳步越來越近。新的一年里，科學家將帶給人們不少驚喜。



據英國《自然》雜誌19日報導，2024年，人們將看到人工智能工具GPT－5的亮相；將見證“廣寒宮”迎來新訪客；歐洲首台百億億級（E級）超級計算機也將啟動。



人工智能再接再厲



開放人工智能研究中心預計將於明年晚些時候發布下一代人工智能模型GPT－5，其可能擁有比“前輩”GPT－4更先進的功能。



谷歌下屬“深度思維”公司也將於明年推出新版“阿爾法折叠”，研究人員曾使用該人工智能工具高精度地預測了蛋白質的3D形狀。新版本的人工智能將以原子精度模擬蛋白質、核酸和其他分子之間的相互作用，有望為新藥研發開辟新的可能性。



宇宙探索步履不停



智利維拉·魯賓天文台計劃2024年底先行一步，對整個南半球天空開展為期10年的調查。在直徑8.4米的望遠鏡和3200萬像素的巨型相機的加持下，科學家希望發現許多新的瞬態現象和近地小行星。



位於智利阿塔卡馬沙漠的西蒙斯天文台將於2024年中建成。這項下一代宇宙學實驗將在宇宙微波背景中尋找原初引力波的特徵。其望遠鏡將配備50000個聚光探測器，數量是目前正在進行的類似項目的10倍。

