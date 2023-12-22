我國首次完成3000米超深水三維地震勘探

中評社北京12月22日電／據科技日報報導，記者21日從中國海油獲悉，我國大型深水物探船“海洋石油720”搭載我國自研“海經”拖纜地震勘探系統，完成了珠江口盆地2600平方千米的三維地震數據采集。這是我國首次完成超3000米超深水三維地震勘探作業，標誌著我國自主海洋勘探技術取得重大突破，對保障我國海洋油氣開發自主可控、提升我國深海資源開發能力具有重要意義。



“海經”是我國自主研發製造的首套海洋拖纜地震勘探采集裝備，填補了我國在海洋地震勘探領域裝備技術空白，實現了“從0到1”的突破。“海經”以其超低頻、高精度的三維地震采集能力，精準描繪出深水深層以及複雜地質結構的“3D立體圖”，大幅提升了我國在超深水領域油氣勘探能力。



“‘海經’系統實現的三維地震勘探技術，全面提升了我國海上油氣勘探技術的核心競爭力，對提升海洋油氣裝備一體化整體研發能力和保障國家能源安全具有重要意義。”中國海油技術專家阮福明說。



此次作業位於珠江口盆地3000米超深水區塊。該區域平均水深2000米左右，最大作業水深達到3500米，勘探目的層最大埋深處5600米，打破了我國海洋三維地震勘探作業最大水深紀錄。“海洋石油720”深水物探船搭載“海經”，利用60天時間采集到40TB的三維地震勘探數據，為落實工區地質結構、沉積充填和油氣運移等基礎石油地質條件打下堅實的基礎。