謝立功下戰書　黃珊珊今親回應以勝選為目標

民眾黨不分區“立委”候選人黃珊珊。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月22日電（記者 俞敦平）面對前台灣民眾黨秘書長謝立功要求達成兩個KPI，否則就應該辭去不分區“立委”。民眾黨不分區“立委”候選人黃珊珊，今日於記者會接受媒體提問時正式回應，她表示，這和她個人去留沒有關係，民眾黨的KPI是取得勝選，沒有黨會在選舉中把自己的KPI定在第二名。



謝立功日前批評黃珊珊在2024大選中的表現，指出她沒有展現出民眾黨的核心價值和政治理念，也沒有有效地推動民眾黨的政策和計劃。他要求黃珊珊在大選開票後，如果民眾黨2024大選候選人柯文哲得票數沒有達到第二名以上或是民眾黨不分區“立委”沒有八席以上，黃珊珊就應該主動請辭不分區“立委”以示負責。



黃珊珊今日受訪時親自回應了謝立功下的戰帖，儘管她沒有承諾將會訂下KPI，如果沒有達標就會主動請辭。黃珊珊表示，他們希望黨內是萬眾一心，他們的KPI是取得勝選，她也認為沒有人在選舉中，會把自己的KPI定在第二名。她強調，最重要的是全黨的同志跟她的心情都是一樣的，他們會全力的衝刺，目標勝選。



黃珊珊也表示，這不是個人的問題，也不是個人去留的問題，這是一場重要的選舉，他們是以勝選為目標。