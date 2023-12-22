多舉措保暢保供　各地持續發力守護民生溫度

中評社北京12月22日電／據人民網報導，當前，多地正經歷低溫雨雪冰凍天氣，供電供暖需求顯著增加，導致電力負荷攀升，迎峰度冬電力保供迎來“大考”。為更好地應對寒潮天氣，各地多措並舉，加大煤、氣、電的供應力度，保障群眾安全溫暖過冬。



近日，國務院國資委黨委召開擴大會議強調，要全力抓好基礎保供工作，提高極端天氣下的保供能力，做好能源安全增產增供，組織好煤炭生產，提高電力生產供應能力，全力保障油氣穩定供應，強化電網運行監控，加強交通設備設施檢維修管理，強化民航水運災害應對能力，保障人民群眾基本生活需要。



數據顯示，進入供暖季以來，全國煤炭產量保持高位；日均發電量255.6億千瓦時，同比增長8.7%。目前全國統調電廠存煤保持在2億噸以上，可用26天。全國煤電非計劃停運和出力受阻容量處於歷史同期較低水平。



當前抗擊雨雪冰凍災害形勢嚴峻，電力保供任務艱巨。各地全力以赴保障供電，確保人民群眾溫暖過冬。



12月9日以來，山西出現兩輪大範圍雨雪降溫天氣過程，極端天氣對能源保障和保暖保供帶來較大影響，各地各部門竭盡全力做好能源保障和保暖保供工作。重點做好城市集中供熱、“煤改電”“煤改氣”能源保障工作，確保人民群眾溫暖過冬。



“進入冬季後，鐵路部門充分發揮大秦、唐包、瓦日、浩吉、蘭新鐵路等貨運主通道作用，提升北煤南運、西煤東運、疆煤外運能力。”國鐵集團貨運部負責人介紹，截至11月底，全路371家直供電廠庫存8627萬噸，同比增長15.2%，可耗天數均在20天以上，保持較高水平。



“現階段煤炭依然是我國的主體能源，尤其是在電力生產領域，全社會70%左右的發電量仍是煤電。”業內專家表示，從保障能源安全、穩定能源供應的意義上，煤炭發揮著無可替代的“壓艙石”“基本盤”作用。



為保障民眾溫暖過冬，油氣行業正加大油氣田增儲上產力度，發揮儲氣庫調峰應急作用，多方籌措進口LNG（液化天然氣）資源，發揮“全國一張網”優勢，為迎峰度冬能源保供夯實“底氣”。



12月20日，隨著國家管網羅集末站至電廠的閥門緩緩開啟，中國石油的天然氣進入到了安徽省首批天然氣調峰電廠——合肥長豐皖能天然氣調峰電廠，助力電廠調試，為城市溫暖過冬增添“底氣”。



據悉，目前全國天然氣儲備能力較去年大幅提升，地下儲氣庫、LNG（液化天然氣）儲罐可動用氣量均處於較高水平，成品油庫存保持高位。



數據顯示，11月份，全社會用電量7630億千瓦時，同比增長11.6%。分產業看，第一產業用電量96億千瓦時，同比增長12.2%；第二產業用電量5277億千瓦時，同比增長9.8%；第三產業用電量1321億千瓦時，同比增長20.9%；城鄉居民生活用電量936億千瓦時，同比增長10.0%。



12月15日，由中國電建EPC總承包的東北地區規模最大的抽水蓄能電站——清原抽水蓄能電站首台機組正式投產發電，對保障電網安全穩定運行、促進新能源消納、優化電源結構具有重要意義。



為應對此輪寒潮，湖南省504支搶修隊伍、8300名搶修人員，129支電力應急基幹隊伍、1638名基幹隊員以及直流融冰分隊、主網人工除冰隊伍隨時待命，利用無人機、可視化及衛星等先進技術開展全時段、全設備、全地域監測預警，全力以赴做好電力保供。



據介紹，目前全國用電用氣需求處於歷史高位。12月17日，全國最高用電負荷12.42億千瓦、用氣量14.23億立方米，分別比去年供暖季峰值高出8300萬千瓦、1.08億立方米，創下供暖季歷史新高。



為應對強雨雪天氣，國電冀北電力運用衛星預警、無人機作業、人工特巡等立體化巡檢模式，對500千伏北京環網、西電東送、北電南供等輸電大通道開展全天候、不間斷跟蹤巡護，全力以赴保障電網安全穩定運行。



國家能源局發布數據顯示，截至11月底，全國累計發電裝機容量約28.5億千瓦，同比增長13.6%。其中，太陽能發電裝機容量約5.6億千瓦，同比增長49.9%；風電裝機容量約4.1億千瓦，同比增長17.6%。



“從今年供暖季能源保供總體形勢看，在各地區、有關部門和企業的共同努力下，入冬以來全國能源保供總體形勢良好，各項工作平穩有序，群眾用能需要得到較好保障。”國家發展改革委政策研究室副主任、新聞發言人李超表示。