多家銀行下調存款利率！

中評社北京12月22日電／據人民網報導，繼今年6月和9月後，多家銀行再次調整存款掛牌利率。12月22日起，多家國有大行宣布下調存款掛牌利率，不同期限的定期存款及通知存款利率下調幅度不等，三年期和五年期定存掛牌利率降幅最高，達25個基點。分析人士指出，存款利率下調將降低銀行的存款成本率，緩解息差壓力。



以10萬元存3年定期為例，9月利率為2.2%，12月下調25個基點後降為1.95%，到期利息由6600元降為5850元，減少750元。



工商銀行調整人民幣存款掛牌利率



工商銀行官網顯示，自12月22日起調整人民幣存款掛牌利率。其中，定期整存整取三個月、六個月和一年期利率均下調10個基點，一年期利率降至1.45%；二年期下調20個基點至1.65%；三年期和五年期均下調25個基點，分別至1.95%和2.00%。定期零存整取、整存零取、存本取息利率下調10個基點，通知存款掛牌利率下調20個基點。



農業銀行調整人民幣存款掛牌利率



農業銀行官網顯示，自12月22日起調整人民幣存款掛牌利率。其中，定期整存整取三個月、六個月和一年期利率均下調10個基點，一年期利率降至1.45%；二年期下調20個基點至1.65%；三年期和五年期均下調25個基點，分別至1.95%和2.00%。定期零存整取、整存零取、存本取息利率下調10個基點，通知存款掛牌利率下調20個基點。



中國銀行調整人民幣存款掛牌利率



中國銀行官網顯示，該行於12月22日下調人民幣存款利率。其中，定期整存整取三個月、六個月和一年期利率均下調10個基點，一年期利率降至1.45%；二年期下調20個基點至1.65%；三年期和五年期均下調25個基點，分別至1.95%和2.00%。

