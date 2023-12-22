多次高空拋物雖未造成傷亡仍構成犯罪

中評社北京12月22日電／據檢察日報報導，檢察官釋法



◆多次隨意拋擲物品，拋擲高度和拋擲物足以產生致人傷亡的衝擊力，且拋擲物墜落區域隨時可能有人經過，雖僅造成較小財產損失，但對他人人身產生了具體、緊迫危險，達到了高空拋物罪“情節嚴重”的入罪標準



本報訊（通訊員曾艶玲 柯瑾）為洩私憤，一男子醉酒後多次從27樓扔下家中物品。近日，經福建省廈門市同安區檢察院提起公訴，法院以高空拋物罪判處黃某某拘役，並處罰金，判決已生效。



7月30日，黃某某因瑣事與妻子吵架，隨後離家外出飲酒。次日上午，黃某某酒後回到家中，發現妻子不在，心中不滿，於是開始在家中砸摔物品。他先將家裡的木質座椅、沙發凳、空易拉罐以及其他雜物扔到門外的走廊，然後分5次從27樓走廊的窗戶向樓下拋擲上述物品。



據悉，黃某某所住樓層窗戶的下方是電動車停車棚及人行道。黃某某發洩期間，其拋擲的木質座椅砸中了停車棚棚頂並致棚頂破損。小區保安在巡邏時發現停車棚頂部出現一個窟窿，旁邊散落著木質椅子碎片和停車棚頂部的材料碎片，人行道上也散落一些雜物。保安查看監控發現相關物品是從27樓丟下的，遂報警。



面對辦案人員的訊問，黃某某表示後怕：“車棚平時會有人去停車和充電，人行道也是經常有人在走的，還好我丟下去的東西沒有砸到人，現在真的很後悔。”案發後，黃某某賠償了小區物業全部經濟損失並取得諒解。



隨後，公安機關將該案移送同安區檢察院審查起訴。承辦檢察官認為，黃某某多次隨意拋擲物品，拋擲高度和拋擲物足以產生致人傷亡的衝擊力，且拋擲物墜落區域隨時可能有人經過，雖僅造成較小財產損失，但對他人人身產生了具體、緊迫危險，達到了高空拋物罪“情節嚴重”的入罪標準，於10月19日以涉嫌高空拋物罪對黃某某提起公訴。



10月25日，法院經審理認定，黃某某從建築物高空拋擲物品，情節嚴重，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以高空拋物罪追究其刑事責任，遂作出如上判決。