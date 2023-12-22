六方共贏，“爛尾樓”按下重啟鍵

中評社北京12月22日電／據人民法院報報導，“黃法官，你好！我們今天正式開工了，多虧法院的執行讓工程避免‘爛尾’，這下大家都放心了。”一通來自工地的電話，讓上海金融法院執行局法官黃亮久懸心頭的一塊石頭總算落了地。



這是一起涉及上海市閔行區某核心商務區大型在建工程的執行案件，涉案標的金額高達數十億元，無論是對作為申請執行人的金融機構，還是對作為被執行人的大型企業，都影響重大、利益攸關。同時，案件還涉及工程承包方、農民工、房屋承購人、刑事受害人等案外人的合法利益訴求，各方之間關係緊張、衝突激烈。



本是優質工程，卻瀕臨“爛尾”



這起執行案件要追溯到7年前。



2016年，某資產管理股份有限公司（以下簡稱資管公司）與某房地產開發有限公司（以下簡稱房地產公司）及相關擔保人簽訂債務重組協議，並支付債務重組本金14.4億元。後房地產公司與資管公司簽訂抵押合同，以上海市閔行區某商務區的六宗商辦用地使用權為債務重組協議項下的全部債務提供抵押擔保並進行公證。



然而，因房地產公司自身經營困難，資金鏈斷裂，未能償還到期債務，2021年，資管公司以公證債權文書為依據，向上海金融法院申請強制執行。



案件立案後，上海金融法院執行團隊窮盡各種手段調查，最終確認房地產公司涉案的這六宗商辦用地使用權及附屬建設工程是該公司唯一可供執行的財產。法院隨即予以查封並核實權屬、抵押、查封等信息，並啟動不動產處置程序。

