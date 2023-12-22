辦好實事惠民生　優化服務暖民心

中評社北京12月22日電／據光明日報報導，12月9日上午，廣東省深圳市寶安區石岩街道某工地出現了令人緊張的一幕——一位51歲的男性工人在工作時突然暈倒，心跳驟停。危急之際，幾位接受過寶安區急救技能培訓的工友及時為其實施胸外按壓，直到救護車趕到。“正因為他們第一時間施救，病人才獲得了復甦的機會。”寶安區福永人民醫院醫生王曉斌稱讚道。



據瞭解，我國目前院外心臟驟停的發生率逐年攀升，嚴重威脅人民群眾生命健康。寶安作為實際管理人口超530萬的超大型城區，原有的培訓進度難以滿足群眾的急救技能需求。



今年9月以來，寶安區大力弘揚“四下基層”的優良作風，立足不同層級不同群體的工作實際分類施策，由區委組織部牽頭，會同區衛健局、紅十字會，廣泛走訪社區、醫院、企業、園區、社會組織等基層單位進行調查研究，探索形成黨建賦能“五個一”構建“5分鐘社會救援圈”的寶安模式，即建立一個黨建引領各方參與的聯動機制、拓展一批15分鐘可達的黨群服務暨應急救護培訓陣地、建強一支3000多人的專業化培訓師資隊伍、打造一套理論加實操的課程體系、開發一個功能豐富的應急響應科技平台。依托全區579個黨群服務陣地，培訓公交司乘人員、物業管理人員、外賣騎手、快遞小哥及交通事故易發地周邊群眾等5.1萬人次，在全區部署安裝AED設備4700多台，已有12名學員成功出手挽救生命。



深圳市龍華區也堅持問題導向，聚焦民生短板多、人口密度大、社會治理難度大等難題，持續推動更多資源、服務、管理下沉基層，以深入走訪解難題，以實際行動服務民生。龍華區民治街道民康社區皓月花園小區停車位緊張一直是個老大難問題，小區群眾或是停到遠處的商業停車場，既費事又費錢；或是在小區周邊見縫插針停放，極易堵塞消防通道。現場辦公下基層，解決問題在一線。民治街道四級調研員肖丹鬆帶隊，協調皓月花園黨支部與臨近的1970科技文化小鎮對接，組織園區、黨支部、物業等多方面進行座談協商，探索打破商業和物業的壁壘，推動園區制定“親鄰停車”優惠方案，為小區居民提供了100個夜間停車位。小區居民裴峰感慨：“過去停車總在路邊‘打游擊’，現在下班回家再也不愁停車了。”



據介紹，今年9月以來，深圳堅持辦好實事惠民生、優化服務暖民心、“四下基層”解民憂，大力弘揚推廣“四下基層”的優良傳統，發動黨員領導幹部走出辦公室，到基層一線、矛盾集中的現場面對面解決問題、化解矛盾，用心用情為民服務，以實實在在成效取信於民、造福於民。