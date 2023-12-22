我國可再生能源裝機占比過半

中評社北京12月22日電／據人民日報的報導，記者從21日召開的2024年全國能源工作會議上獲悉：今年以來，我國能源安全穩定供應能力穩步增強。全年新增電力裝機約3.3億千瓦，總裝機達到29億千瓦、同比增長12.9%，全國電力供應總體穩定。可再生能源成為保障電力供應新力量，總裝機年內連續突破13億、14億大關，達到14.5億千瓦，占全國發電總裝機比重超過50%，歷史性超過火電裝機；風電光伏發電量占全社會用電量比重突破15%。



與此同時，我國大力推動油氣增儲上產。新建原油產能2250萬噸、天然氣產能420億立方米，全年原油產量穩定在2億噸以上，天然氣產量超過2300億立方米、同比增長超過4.5%。



能源綠色低碳轉型步伐加快。大型風電光伏基地建設進展順利，截至11月底，第一批已建成並網4516萬千瓦，第二批、第三批已核准超過5000萬千瓦，正在陸續開工建設；建成投運新型儲能項目超過2400萬千瓦；電動汽車充電基礎設施超過800萬台。



針對2024年重點工作任務，國家能源局有關負責人介紹，將扛牢能源安全首要職責，全面增強供應保障能力。推動原油產量穩產在2億噸，天然氣繼續保持較好增產勢頭；科學合理優化煤電布局，對未來3年電力預警供應緊張的地區安排必要兜底保障電源。2024年，還將聚焦落實“雙碳”目標任務，持續優化調整能源結構，大力提升新能源安全可靠替代水平，全年全國風電光伏新增裝機2億千瓦左右。