2023人民企業社會責任榮譽盛典在京舉辦

中評社北京12月22日電／據人民日報報導，12月21日，由人民日報社指導、人民網主辦的2023人民企業社會責任榮譽盛典暨第十八屆人民企業社會責任獎頒獎活動在京舉行。中華全國總工會黨組書記、副主席、書記處第一書記徐留平，人民日報社社長庹震出席活動。



本次活動以“勇毅實幹 共向未來”為主題，分為“致富鄉間”“綠色答卷”“基業長青”“築夢未來”“星河萬里”5個篇章，邀請來自政、企、學、媒等領域的各界代表出席，宣傳展示企業踐行社會責任的探索和成果。人民日報社副總編輯徐立京、中華全國總工會書記處書記潘健在會上致辭。中央社會工作部、生態環境部、中國社科院、中國鄉村發展協會、中國兒童中心等單位有關同志發言。



與會人員表示，開局之年，中國企業在穩增長、保就業、強鏈條、護生態等方面積極踐行社會責任，成績來之不易，經驗尤為寶貴。在以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業的新征程上，我們要始終把堅持高質量發展作為新時代的硬道理，努力實現質量更好、效益更高、競爭力更強、影響力更大的發展，在促進人與自然和諧共生、推進鄉村全面振興、助力全體人民共同富裕等關乎“國之大者”的各領域、各方面有力有效踐行社會責任。廣大職工是推動高質量發展的主力軍，也是企業成長的主動能。真誠希望廣大企業順應時代發展，把握新形勢、新要求，深化產業工人隊伍建設改革，推動提高職工技能素質，完善尊重體現勞動價值和技術價值的具體舉措，構建和諧穩定勞動關係，不斷增強廣大職工共享現代化建設成果的獲得感、幸福感、安全感。



據介紹，人民企業社會責任活動已連續舉辦18年，是中央重點新聞網站在企業社會責任領域最早發起的活動之一。