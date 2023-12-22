民眾黨提三政策　解決台灣居住不正義

民眾黨不分區“立委”候選人黃珊珊、周榆修召開住正義記者會。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月22日電（記者 俞敦平）居住正義成了台灣年輕人最大的困境，台灣民眾黨不分區“立委”22日上午召開居住正義政策記者會，邀請OURs都市改革組織秘書長彭揚凱出席，分享未來雙方將一起共同推動的居住正義政策。彭揚凱表示，台灣年輕人的住宅問題，可以用九個字來概括：等不到、租不好、買不起。他提出了三個政策，也獲得了民眾黨不分區“立委”們的支持，希望能在未來能透過民眾黨在“國會”的影響力，落實居住正義，打破住宅階梯的斷層。



台灣民眾黨不分區“立委”候選人22日上午於新莊“民眾黨2024候選人柯文哲競選總部”召開住正義記者會。民眾黨不分區“立委”候選人黃珊珊、周榆修及彭揚凱出席。彭揚凱代表OURs提出了三個關於居住正義的主張，並且也獲得了民眾黨不分區“立委”們的支持。



OURs是台灣一個以都市空間改造、政策倡議為主軸的非營利組織，也是近年來台灣最積極的持續在倡議居住正義政策的民間團體。OURs成立於1989年的台灣無殼蝸牛運動之後，由一群具有社會關懷的空間專業者組成。



彭揚凱指出，台灣的住宅政策一直是一個複雜而又迫切的議題。在高房價的背景下，年輕人是最無力的一群。從過去到現在，無論主政者是誰，台灣的房價指數都持續上升。以30歲為例，1970年出生的人在陳水扁剛上台時，面對的房價是多少？而1992年出生的人在去年，又面對的房價是多少？相差超過三倍的平均房價，反映了年輕人面對的困境。



彭揚凱認為，年輕人的住宅問題，可以用九個字來概括：等不到、租不好、買不起。等不到，是指社會住宅的供給不足，而且年輕人也不可能永遠住在社會住宅裡。租不好，是指租屋市場的問題很多，例如房東逃漏稅、不讓房客涉戶籍、不給房客領租金補貼等等。買不起，是指年輕人很難跨越購屋的門檻，因為房價遠高於收入。這就是所謂的住宅階梯的斷層，讓年輕人無法從租屋轉為自有住宅。

