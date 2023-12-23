葉文斌答中評：候任區議員應有所為有所不為

候任屯門區議員葉文斌（圖片由受訪者提供） 中評社香港12月23日電（記者 段曉魯）日前，政務司司長陳國基出席地區治理培訓班，他提出了對候任區議員在地區治理方面的“三個指導”和“三點期待”。候任屯門區議員葉文斌介紹中評社記者採訪，他表示，陳國基的發言，再次提醒各位候任區議員應“有所為，有所不為”，更有必須捍衛的底線及原則，如果忘卻這些底線，就不可能是一個合資格的區議員。



葉文斌表示，“三個指導”有必要性、指導性及啟發性，例如堅定維護國家安全、堅定不移貫徹“一國兩制”、全面落實“愛國者治港”以至全面貫徹行政主導，是區議員以至愛國者都必須堅持的原則及底線，陳國基的發言，再次提醒各位候任區議員應“有所為，有所不為”，更有必須捍衛的底線及原則，如果忘卻這些底線，就不可能是一個合資格的區議員，而當中的行政主導原則，也再次清晰地告知候任議員，香港整個體制是行政主導，區議員須支持、配合政府施政，並以服務居民為本，不再走入泛政治化的漩渦。



葉文斌說，至於“三點期待”，其實只要是長期服務居民的從政者，都知道區議會服務受影響，受害的最終還是社區內希望環境更好、交通更完善的居民，陳國基的“三點期待”，理應也是候任區議員自身的期望，如果做不到“下情上達、上情下達”，或者沒有將居民的“急、難、愁、盼”放上心，那就很難成為一個合乎市民期望的區議員，現時各社區有很多問題尚待處理，“三個指導”和“三點期待”都是引領我們做好未來工作的重要指引。



葉文斌談到，社會上有個別人士忽略了國家安全，但2019年的社會動盪很清晰地告示所有人，如果國家、地區不安全，或者去到社區層面都一面混亂，居民會連基本的安全、出入便利都會受到影響。“三個指導”包括必須將國家安全放在首位，其實是再告訴所有人包括候任區議員，必須謹記，國安才能家安，家安社區才能安。



葉文斌稱，把國家安全放在首位，其實不一定是特別的計劃或策劃，而是要把國家安全的訊息滲入日常所有社區工作當中，最簡單是日常與居民的接觸，要告訴他們國家、地區以至社區安全的重要性；在活動層面，則要把國家安全、國民教育以至中國歷史教育元素融入不同的社區活動中，尤其要以教育好青年、下一代為重要目標。